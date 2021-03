Lech Wałęsa przeszedł operację. Syn byłego prezydenta apeluje: Nie żegnaj się jeszcze z życiem

Przypomnijmy, że w poniedziałek Lech Wałęsa został poddany operacji. Rozrusznik serca, który Wałęsa posiadał od lat, przestał działać prawidłowo. – Okazuje się, że z trzech drutów wbitych w serce, jeden się złamał, wisi, nie ma go w sercu. Ta operacja nie będzie więc taka prosta, czekam, co będzie – mówił wówczas.

Dzień przed operacją Wałęsa zamieścił na Facebooku trwające 10 minut nagranie, na którym żegnał się z Polakami. – Dziś zabieram głos, bo nie wiem jaka jest wola nieba, a z nią się zawsze zgodzić trzeba. Melduję się w szpitalu. Co będzie dalej? Czas pokaże. Jestem przygotowany na dwa główne rozwiązania. Nie boję się niczego. Boję się Pana Boga i – jak mówiłem – trochę mojej żony. Liczę na właściwe osądzenie. Nie wiedząc, kiedy spotkamy się następnym razem i czy się w ogóle spotkamy chcę państwu powiedzieć, że robiłem wszystko, by dobrze służyć narodowi. Wiele rzeczy razem z państwem udało mi się dokonać. Nie wszystko mi się udało, ale to nie było z mojego lenistwa czy z mojej niechęci. Wykonywałem tylko to, w co wierzyłem i do czego byłem przekonany – mówił na nagraniu.

Jarosław Wałęsa: Ojcze, nie żegnaj się jeszcze

Jak podaje "Super Express", o kondycję Wałęsy i jego przejmujące pożegnanie mają się martwić jego najbliżsi. – Ojcze, nie żegnaj się jeszcze z życiem, bo zostało dużo do zrobienia. Życzę ci 120 lat życia! – zaapelował do ojca Jarosław Wałęsa, którego cytuje tabloid. Lech Wałęsa zdaje się jednak być dobrej myśli, bo ochoczo publikuje zdjęcia ze szpitalnego oddziału, zadowolony z efektów operacji.

