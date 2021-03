Kobieta zakłóciła mszę w Krakowie. Rozbierała się i opluła księdza

Do zdarzenia doszło w środę 17 marca nad ranem. Straż Miejska z Krakowa otrzymała zgłoszenie od kościelnego pracującego w Bazylice Mariackiej, gdzie młoda kobieta zakłóciła mszę świętą. Po przybyciu funkcjonariuszy okazało się, że 20-latka jest już spokojna, ale relacje świadków rzuciły nowe światło na to, co działo się wcześniej.

Osoby obecne w kościele zeznały, że kobieta od kilku dni pojawiała się w kościele i przeszkadzała w nabożeństwach. W pewnym momencie zaczęła rozbierać się w obecności wiernych, a nawet opluła księdza. Jak przekazała Straż Miejska, sprawa została zgłoszona policji, która zatrzymała 20-latkę – czytamy we wpisie na Facebooku.

Zakłócanie mszy świętej. Co za to grozi?

Przypomnijmy, zgodnie z Kodeksem karnym każdy, „kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2” .

