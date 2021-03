Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt o sędziach pokoju. Oto najważniejsze założenia

Resort Sprawiedliwości przygotował projekt wprowadzający do polskiego porządku prawnego instytucję sądów i sędziów pokoju.Zbigniew Ziobro podkreślił podczas konferencji prasowej w czwartek 18 marca, że projekt został przygotowany już w 2019 roku. – Pracowaliśmy wspólnie z ekspertami z ruchu Pawła Kukiza i niemała cześć tego dorobku w postaci projektu ustawy, który powstał, była wynikiem też tych początkowo wspólnych prac. Potem doszło do już pewnego rozejścia się stanowisk, jak to czasami bywa, co do modelu funkcjonowania sędziego pokoju. Ostatecznie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało własny projekt i koncepcję – tłumaczył.

Zdaniem lidera Solidarnej Polski ważne jest, aby społeczności lokalne mogły mieć realny wpływ na funkcjonowanie sądownictwa. – Istotne, aby sądy w sprawach drobnych, mieszczących się w szerokiej palecie spraw cywilnych, mogły być rozstrzygane przez osoby cieszące się powszechnym szacunkiem i autorytetem, w ramach danej społeczności – wyjaśnił.

Według Zbigniewa Ziobro ułatwienie dostępu do sądu, przyspieszenie, odformalizowanie drobnych spraw, odciążenie przy okazji sądownictwa powszechnego, to wielka zaleta tego rozwiązania, które przyczyniłoby się do przyspieszenia rozwiązywania spraw sądowych.

Projekt o sędziach pokoju – co zakłada?

Niezawodowi sędziowie, wybierani w wyborach powszechnych, mieliby orzekać w drobnych sprawach cywilnych i karnych, jak kradzieże i akty wandalizmu, wadliwe wykonanie usług, np. remontu, sprzedaż wadliwego towaru. Rozpoznawane będą przez nich sprawy o wartości przedmiotu przestępstwa, wartości szkody lub wartości roszczenia do 10 tys. złotych.

Według projektu sędziowie pokoju będą wybierani w każdym powiecie na pięcioletnie kadencje w trakcie wyborów samorządowych, które cieszą się wysoką frekwencją. Taki tryb wyboru gwarantuje sędziemu pokoju mandat zaufania społecznego. Liczba sędziów pokoju w danym powiecie będzie zależeć m.in. od liczby jego mieszkańców, a także osób przebywających tam czasowo, np. w związku z pracą.

Kto będzie mógł zostać sędzią pokoju?

Urząd sędziego pokoju będzie mógł sprawować każdy mieszkaniec powiatu w wieku od 30 do 75 lat. Wyższe wykształcenie prawnicze nie będzie wymogiem ubiegania się o tę funkcję, a od wyborców zależeć będzie, czy jej sprawowanie powierzą osobie legitymującej się wykształceniem prawniczym, czy też wybiorą osobę o innym wykształceniu, lecz cieszącą się autorytetem w społeczności lokalnej, np. z uwagi na dotychczasową działalność zawodową, nieskazitelność charakteru, doświadczenie życiowe.

Urząd sędziego pokoju tylko wyjątkowo będzie można łączyć z inną aktywnością zawodową, jeżeli nie wpłynie to na wykonywanie zadań sędziowskich. Z uwagi na ewentualny konflikt interesów sędzią pokoju nie zostanie osoba wykonująca zawód prawniczy, np. adwokat, radca prawny, notariusz, komornik czy prokurator. To samo dotyczy przedstawicieli służb mundurowych, a także pracowników organów administracji rządowej czy samorządowej.

Sędzia pokoju będzie niezawisły, podlegając w zakresie orzekania tylko konstytucji i ustawom. Sprawy będą przydzielane sędziom losowo. Orzeczenia sądów pokoju będą wykonywać sądy rejonowe. Od orzeczenia sądu pokoju będzie służyć odwołanie do sądu rejonowego.

