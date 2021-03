Ile kosztowały prywatne loty Andrzeja Dudy? „Tak odreagowuje tydzień w pałacu”

Tygodnik „Polityka” postanowił przyjrzeć się podróżom Andrzeja Dudy w okresie od maja 2020 do lutego 2021 roku. Pod lupę wzięto loty, które zgodnie z ustawą o lotach najważniejszych osób w kraju (obowiązującej od kwietnia 2020 roku) są realizowane w ramach misji oficjalnej i zostają zapisane w rejestrze KPRM.

Jak się okazuje, we wspomnianym wyżej okresie prezydent podróżował 67 razy rządowymi samolotami. 24 podróże odbył do 12 lipca 2020 roku, a więc do dnia, w którym odbyła się II tura wyborów prezydenckich. Zdecydowana większość lotów została zrealizowana w ramach kampanii przed głosowaniem.

Prywatne loty prezydenta – ile kosztowały?

Po przeanalizowaniu kalendarza aktywności głowy państwa ustalono, że 26 maja prezydent poleciał z Warszawy do Krakowa w celach prywatnych – aby złożyć życzenie na Dzień Matki. Z kolei 15 lipca Andrzej Duda wyleciał do Juraty. Przez miesiąc rządowy śmigłowiec kursował cztery razy na trasie Warszawa – Półwysep Helski.

Między 16 października a 21 lutego prezydent latał 27 razy, a 20 lotów to podróże między Warszawą a Krakowem. Jeden lot głowy państwa to koszt 35 tys. złotych. – W Krakowie Andrzej Duda ma grono znajomych, spotyka się z nimi, odreagowuje tydzień w pałacu – wyjaśnił dziennikarzom jeden ze współpracowników prezydenta.

