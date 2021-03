Łódzka filmówka reaguje na zarzuty o patologiczne zachowania wykładowców. Rektorka uczelni wydała oświadczenie

„Postaramy się, żebyście nigdy nie szli sami i same. Przepraszamy i prosimy was o zaufanie i wsparcie w procesie wypracowania lepszego świata” – napisała w oświadczeniu rektorka Szkoły Filmowej w Łodzi, dr hab. Milenia Fiedler. To odpowiedź na doniesienia byłej studentki, która opowiedziała o patologicznych zachowaniach, jakich mieli się dopuszczać względem studentów wykładowcy.

Chodzi o wpis na Facebooku, zamieszczony przez byłą studentkę Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. W zeszłym roku Anna Paliga ukończyła studia, jednak postanowiła podzielić się doświadczeniami, z jakimi przyszło jej się mierzyć, kiedy jeszcze studiowała. „Na wydziale aktorskim panuje absurdalne i niszczące przekonanie, że młodych należy »łamać« i »przyzwyczajać do zaciskania zębów«, a także że doświadczanie przemocy pomoże im w zostaniu lepszymi aktorami” – podkreśliła Paliga. Przy okazji młoda aktorka przytoczyła kilka sytuacji. Wykładowca uderzył studentkę w twarz Jedna z sytuacji miała miejsce na zajęciach z Mariuszem Jakusem, który „wpadł w furię i rzucił w grającą grupę krzesłem, które wybiło dziurę w suficie, po czym z pięściami ruszył na studenta”. Grzegorz Wiśniewski miał z kolei uderzyć studentkę „w twarz tak mocno, że z nosa trysnęła jej krew”. Inny z wykładowców, Bronisław Wrocławski, miał pogryźć studentkę „od dłoni do szyi na oczach całej grupy, po to żeby pokazać drugiemu studentowi, jak gra się pożądanie”. Grażyna Kania podczas zajęć ze scen współczesnych miała z kolei zmusić jedną ze studentek do rozebrania się w czasie egzaminu. „Przed samym pokazem, kiedy moja koleżanka wciąż stawiała opór padło sformułowanie: Albo zdejmiesz stanik, albo wyrzucę cię z uczelni” – czytamy. Rektorka uczelni wydała oświadczenie Do sprawy odniosła się rektorka Szkoły Filmowej w Łodzi, dr hab. Milenia Fiedler. W oświadczeniu zamieszczonym na stronie uczelni czytamy, że „niedopuszczalne są zachowania, które noszą znamiona molestowania czy przemocowego traktowania studentów i studentek, i nie będą tolerowane”. Rektorka poinformowała także o pierwszych działaniach, jakie podjęto w związku ze sprawą: oświadczenie Anny Paligi zostało przekazane (tego samego dnia) Monice Żelazowskiej – Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

w trybie pilnym zwołane zostało posiedzenie Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej

w poniedziałek, 22 marca 2021 roku, odbędzie się spotkanie członków i członkiń Komisji z Anną Paligą Jak wynika z oświadczenia, uczelnia planuje także: zbadanie skali problemu – planujemy anonimowe, profesjonalne badania jakościowe i sondaż CAWI z kwotowym doborem próby wśród studentów i studentek oraz Kadry

analizę procedur i funkcjonowania Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej – znalezienie odpowiedzi na pytania, dlaczego te sprawy były do tej pory przemilczane, dlaczego Studentki i Studenci doświadczający tych zdarzeń nie wierzyli, że istnieje droga odwołania, nie mieli poczucia, że mogą liczyć na wsparcie

okazanie wsparcia i otoczenie opieką osób poszkodowanych

wyciągnięcie konsekwencji wobec osób winnych

edukację Kadry w obszarach niezbędnych do antyprzemocowego procesu dydaktycznego (lista szkoleń opracowana zostanie po wyżej wymienionych badaniach)

wypracowanie – m.in. na bazie wyników ankiet – właściwych zasad funkcjonowania naszej Szkoły w oparciu o wartości takie jak: szacunek, godność, wolność, kreacja, odwaga. Zasad, zgodnie z którymi każdy i każda będzie czuł się bezpiecznie „Postaramy się, żebyście nigdy nie szli sami i same. Przepraszamy i prosimy Was o zaufanie i wsparcie w procesie wypracowania lepszego świata” – kończy oświadczenie rektorka. Czytaj też:

