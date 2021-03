Ikonowicz: Bodnar mówił mi, że chciałby, abym go zastąpił na stanowisku RPO

Piątek 19 marca jest ostatnim dniem, w którym można zgłaszać kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. PiS ma zaproponować na to stanowisko Bartłomieja Wróblewskiego. To postać kontrowersyjna, bowiem cztery lata temu Wróblewski przygotowywał wniosek do TK o stwierdzenie niezgodności z konstytucją tzw. przesłanki eugenicznej do aborcji. Swojego kandydata na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich będzie miała również KO. Koalicja Obywatelska postawiła na dr hab. Sławomira Patyrę.

Dzisiaj Lewica zaprezentuje dziś formalnie kandydaturę Piotra Ikonowicza na RPO. - Najpierw zaproponowała to młodzież lewicowa i Janek Śpiewak, potem temat podjęły media. Reakcja była tak pozytywna, że przekonali się do mnie również politycy z klubu sejmowego - mówił działacz społeczny w TOK FM.

Ikonowicz: Wróblewski jest wrogiem kobiet

Według Ikonowicza kandydat PiS jest wrogiem kobiet. - To on stoi za tą całą operacją, która doprowadziła do osławionego piekła kobiet. To tak naprawdę człowiek jednego tematu, a rzecznik musi zajmować się wszystkimi prawami i wolnościami Ja chciałbym skupić się głównie na prawach socjalnych. W trakcie kadencji Adama Bodnara po raz pierwszy zostały one podjęte - tłumaczył. W rozmowie z TOK FM Piotr Ikonowicz powiedział, że gdy Adam Bodnar go odznaczał, mówił mu, że chciałbym, aby to właśnie on kontynuował jego dzieło.

„Nigdy nie stanę po żadnej stronie politycznego sporu”

Działacz społeczny zapewnił, że sam nigdy nie stanie po żadnej ze stron politycznego sporu. – Bo zadaniem RPO nie jest bycie orężem polityków. Ja reprezentuję trzecią stronę, czyli społeczeństwo i chcę bronić interesów ludzi, a nie PiS czy PO. Rzecznik Praw Obywatelskich nie wygra politycznej wojny, ale ma bronić Kowalskiego, czy np. więźnia, któremu na bóle rakowe proponuje się APAP. Co więcej, ja nie jestem zagrożeniem dla żadnego ze stronnictw, bo nie istnieje nawet cień prawdopodobieństwa, że się do nich przyłączę. Jestem po stronie społecznej - zaznaczył.

Pytany o zarzuty pod swoim adresem, że nie docenia wagi działań PiS w kwestii łamania praworządności stwierdził, że jest to gołosłowna krytyka. - Każdy, kto zostanie bezprawnie pozbawiony prawa do wykonywania zawodu, zasługuje na moje poparcie. I sędziego pewnie bym bronił, jak każdego innego obywatela. Bo każdy jest równy i pan Tuleya, i np. pani Anna Wilk-Baran, dziennikarka bezpodstawnie zwolniona z pracy, mają takie samo prawo do interwencji RPO - wyjaśnił.

Piotr Ikonowicz nowym RPO? – sylwetka

Piotr Ikonowicz to prawnik, były poseł i działacz społeczny. Przez wiele lat był związany z Solidarnością. Założył Kancelarię Sprawiedliwości Społecznej, w ramach której pomaga osobom bezdomnym oraz eksmitowanym. W 2021 roku Adam Bodnar odznaczył Ikonowicza i jego żonę Agatę Nosal- Ikonowicz odznaką honorową "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka". Prywatnie jest bratem Magdy Gessler.

Czytaj też:

„Rzeźnik Praw Obywatelskich”. Baner uderzający w Bartłomieja Wróblewskiego w centrum Poznania