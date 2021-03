Dzień Ojca z nową datą? Ruszyła kampania. Patryk Jaki: Popieram

Przypomnijmy, że Dzień Ojca obchodzony jest 23 czerwca. Centrum Życia i Rodziny podkreśla, że jest to data obowiązująca od lat (dokładnie od 1965 roku) i nie wiążę się ona z żadnym szczególnym świętem czy patronem. Dzień ten jest obchodzony w wielu państwach na świecie, nie ma jednak jednej charakterystycznej dla całego świata daty.

Przykładowo, W Niemczech Dzień Ojca obchodzi się w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego, na Litwie jest to pierwsza niedziela czerwca, a w Austrii druga niedziela czerwca. Twórcy „Dnia Ojca na nowo” przekonują, że Polska powinna iść w ślady Włoch, Hiszpanii i Portugalii i obchodzić to święto 19 marca, czyli w dzień, kiedy w Kościele katolickim obchodzona jest uroczystość świętego Józefa.

Patryk Jaki: Popieram

Kampania ma już pierwszych zwolenników. „Bycie Ojcem – najważniejsze i najpiękniejsze wyzwanie. Przy okazji popieram inicjatywę, aby na 19 marca przenieść Dzień Ojca. [...] W czasie widzianego w wielu miejscach kryzysu męskości, pozostawienia kobiet z dziećmi, zrzucania na kobiety pełnej odpowiedzialności za wychowanie dzieci, braku zaangażowania ojców w życie dzieci czy promowania wygodnego i przyjemnego życia ponad odpowiedzialność warto wrócić do starych i dobrych zasad” – pisze na Instagramie europoseł PiS Patryk Jaki.

„Niech telewizje promują dobrych ojców ze zwyczajnych rodzin, których nie brakuje, a nie niektórych dewiantów. Wrócimy do podstaw. Św. Józef był prawdziwą głową Świętej Rodziny. Był zwyczajnym rzemieślnikiem, który utrzymywał siebie i swoich bliskich z ciężkiej fizycznej pracy w drewnie, metalu czy też kamieniu” – dodaje.

Centrum Życia i Rodziny to fundacja, która, jak sama o sobie pisze, „broni prawa każdego człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci i promuje rodzinę opartą na nierozerwalnym małżeństwie kobiety i mężczyzny”.

