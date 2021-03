Czterech mężczyzn wykorzystywało seksualnie 14-latkę. Sąd w Białymstoku wydał wyrok

W czwartek 18 marca Sąd Okręgowy w Białymstoku skazał czterech mężczyzn, którzy zostali oskarżeni o to, że w 2018 roku wykorzystywali seksualnie 14-letnią dziewczynę, na kary od 2 do 3 lat więzienia – podaje „Super Express”. Skazani mają od 25 do 27 lat. Oprócz kar więzienia sąd orzekł zadośćuczynienie w łącznej kwocie 50 tys. zł. Dodatkowo obowiązują 5-letnie zakazy zbliżania się do pokrzywdzonej na mniej niż 50 metrów, zakaz kontaktowania się z nią, a także 5-letnie zakazy wykonywania wszelkich zawodów lub działalności, która jest związana z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich oraz opieką nad nimi. Wyrok nie jest prawomocny.

Sąd już na wstępie musi bardzo zdecydowanie i mocno zaznaczyć, że to nie było tak, jak próbowali to przedstawić obrońcy i oskarżeni, że to był proces zdemoralizowanej i rozwiązłej małoletniej pokrzywdzonej, a wręcz przeciwnie – proces nad czynami oskarżonych, którzy dopuścili się niezwykle poważnych przestępstw związanych z przemocą seksualną wobec dziecka, 14-letniej dziewczyny – powiedział sędzia Wiesław Żywolewski, którego słowa cytuje „Super Express”.

Jak relacjonuje wspomniane źródło, z aktu oskarżenia wynikało, że dziewczyna została doprowadzona do obcowania płciowego przynajmniej kilkakrotnie, a wcześniej zostały jej podane środki psychotropowe. Jeden z oskarżonych miał również grozić dziewczynie, że opublikuje jej nagie zdjęcia w mediach społecznościowych. Proces przebiegał z wyłączeniem jawności. W czwartek ujawniono jedynie treść sentencji wyroku oraz ogólną część jego uzasadnienia.

