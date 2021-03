Joanna Mucha zakażona koronawirusem. „W moim przypadku – bardzo boli”

„Tak bardzo uważałam... ale jednak mnie też trafiło. Pozytywny wynik testu” – napisała Mucha na Twitterze. Dodała, że otrzymała informację od lekarza, iż „chorzy teraz często zgłaszają objawy związane z zatokami” – napisała Joanna Mucha na swoim koncie na Twitterze.

„U mnie też tak było. Dbajcie o siebie. W moim przypadku – bardzo boli” – dodała.

twitter

Szymon Hołownia: Trzymamy za Ciebie kciuki, wracaj szybko do nas

Joanna Mucha to posłanka do niedawna związana z Platformą Obywatelską. W styczniu tego roku ogłosiła jednak, że zmienia partyjne barwy i przechodzi do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. Lider nowego ugrupowania Muchy już odniósł się do stanu zdrowia posłanki, pisząc w komentarzu pod postem: Bardzo współczuję. Trzymamy za Ciebie kciuki, wracaj szybko do nas.

