Jacek Sasin podpisał akt erekcyjny. W Tomaszowie Lubelskim ma powstać łuk triumfalny

W ostatnich latach powracał pomysł budowy łuku triumfalnego, by uczcić setną rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Jeszcze w listopadzie 2019 roku premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że taki łuk powstanie w Warszawie „w krótkim czasie”.

Później przyszedł rok 2020 i pandemia, ale pod koniec lutego 2020 roku wyłoniono projekt pomnika Bitwy Warszawskiej (nieprzypominający łuku triumfalnego). Temat budowy łuku triumfalnego w Polsce jednak jakoś przycichł. Do soboty 20 marca.

Jacek Sasin: Łuk triumfalny stanie w Tomaszowie Lubelskim

Dosyć nieoczekiwanie w sobotę wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin podpisał akt erekcyjny budowy łuku triumfalnego, ale nie w Warszawie, a w Tomaszowie Lubelskim. Łuk ma upamiętnić stulecie Bitwy Warszawskiej „oraz pobyt marszałka Józefa Piłsudskiego na Ziemi Tomaszowskiej”.

Jacek Sasin ujawnił też miejsce, w którym stanie łuk triumfalny. Postument powstanie przed Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim.

Tomaszów Lubelski leży na terenie okręgu nr 7 w wyborach do Sejmu, z którego do parlamentu startował wicepremier Sasin. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku startował z okręgu nr 20, tzw. obwarzanka warszawskiego (to m.in. powiaty wołomiński, legionowski).