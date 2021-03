Kraska: W trzech województwach mutacja brytyjska koronawirusa to ok. 90 proc. przypadków

Według Waldemara Kraski, w najbliższych dniach spodziewać się możemy wzrostu liczby zakażeń. – Szczególnie mutacja brytyjska, o której tak ostatnio głośno mówimy w skali całego kraju – to jest prawie 80 proc. wszystkich przypadków. Mamy też województwa, takie jak: warmińsko-mazurskie, mazowieckie, czy też małopolskie, gdzie już ok. 90 proc. wszystkich dodatnich przypadków koronawirusa to jest mutacja brytyjska – powiedział. Dodał też, że wariant brytyjski jest „coraz bardziej agresywny” i „wypiera już klasycznego koronawirusa” .

Kraska dodał, że następny tydzień będzie bardzo ważny. – Nie tylko ze względu na ilość nowych zakażeń, ale także dlatego, że niestety coraz więcej osób zakażonych koronawirusem przybywa w Polsce w szpitalach – wyjaśnił.

W sobotę 20 marca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 26 405 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło 349 osób.

Czytaj też:

Giertych zwyzywał Niedzielskiego. Poszło o brytyjski wariant koronawirusa