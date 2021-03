Koronawirus we Włoszech. Anna Maria Anders wrzuca fotki ze zwiedzania Rzymu

Obostrzenia we Włoszech

We Włoszech z powodu pandemii koronawirusa i wzrostu zakażeń, przedłużono stan wyjątkowy do 30 kwietnia 2021 roku. Według obowiązującego rozporządzenia, do 27 marca obowiązują obostrzenia w poruszaniu się po terytorium Włoch. Jest zakaz przemieszczania się między regionami/prowincjami autonomicznymi, z wyłączeniem uwiarygodnionych potrzeb zawodowych, sytuacji wyższej konieczności, względów zdrowotnych lub powrotu do miejsca zamieszkania.

Z powodu wciąż bardzo trudnej sytuacji epidemicznej we Włoszech nie jest wskazane podejmowanie jakichkolwiek niekoniecznych (np. turystycznych) podróży do tego kraju – niejednokrotnie wprowadzane są dodatkowe lokalne zakazy wjazdu na poziomie poszczególnych gmin i prowincji.

Dodatkowo, do 6 kwietnia na terytorium na całym terytorium Włoch obowiązuje częściowy lockdown. W czasie Świąt Wielkanocnych tj. 3,4 i 5 kwietnia na całym terytorium Włoch będzie obowiązywać strefa czerwona.

Anna Maria Anders zwiedza Rzym

Tymczasem na swojego Twittera fotki z pozowania na ulicach Rzymu wstawiła Anna Maria Anders, ambasadorka Polski we Włoszech. W opisie do zdjęć napisała: „Schody Hiszpańskie i Via Condotti ponownie zamknięte” – napisała. W tle jednej z fotografii widać policjantów, którzy pilnują całej sytuacji.

twitter

Pozostaje pytanie, czy pani ambasador w ramach dawania dobrego przykładu, w przypadku obowiązujących obostrzeń powinna wrzucać do sieci fotki ze zwiedzania Rzymu. Część internautów wytknęło to Anders pod postem. A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Dajcie nam znać w komentarzach.

Czytaj też:

„Marsz o Wolność”. Prawie 800 wniosków do sądu i ponad pół tys. notatek do sanepidu