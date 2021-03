Patryk Jaki o wrzucaniu zdjęć różnokolorowych skarpetek. „Zdecydowali, że ich życie jest gorsze”

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. W to wyjątkowe święto, jak co roku, Patryk Jaki zamieścił w sieci wpis dotyczący swojego syna, który cierpi na to zaburzenie. Przy okazji europoseł PiS nawiązał do polityków, którzy – w jego opinii – zdecydowali, że życie osób z zespołem Downa jest „gorsze”.

Patryk Jaki i jego żona Anna mają dwójkę dzieci – syna Radosława, który urodził się w 2014 roku i córkę Aleksandrę, która na świat przyszła w 2020 roku. „Mówili, że nie będzie chodzić, mówić" Radosław Jaki cierpi na zespół Downa. Już dwa lata temu polityk w emocjonalnym wpisie na Facebooku przyznał, że lekarze mówili mu, że jego synek może nie chodzić, nie mówić czy nie potrafić włożyć butów. Przyznał, że chłopiec nie tylko biega z nim ale też trenuje w szkółce piłkarskiej. „Dodatkowo nie tylko mówi, ale opowiada mi każdego dnia co robił w przedszkolu. A żeby tego było mało, to jeszcze sam potrafi nie tylko założyć i ściągnąć buty, ale nawet gotować ze mną nietrudne dania" – pisał Jaki. „Ich życie jest gorsze" Dziś, jak co roku z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa, polityk podzielił się w sieci nowymi zdjęciami małego Radosława. Przyznał przy okazji, że razi go wrzucanie do sieci fotek dwóch różnych skarpetek (na znak solidarności) przez osoby, które opowiadają się za tzw. prawem do wyboru. „Dziś Światowy Dzień Zespołu Downa. Miliony takich dzieci każdego roku się nie rodzi, bo politycy którzy dziś robią sobie zdjęcia w 2 skarpetkach – zdecydowali, że ich życie jest gorsze" – napisał Patryk Jaki. twitter Libicki o różnokolorowych skarpetkach W tym samym kontekście dziennikarz „Wprost" Dariusz Grzędziński przypomniał swój wywiad z senatorem PSL Janem Filipem Libickim. Polityk dotknięty jest porażeniem mózgowym i porusza się na wózku inwalidzkim. W rozmowie Grzędziński stwierdził: „Nie jestem w stanie zrozumieć polityków, osób publicznych, które zakładają różnokolorowe skarpetki z okazji dnia osób z zespołem Downa, a z drugiej strony mówią, że powinna istnieć przesłanka do aborcji eugenicznej. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak te osoby są w stanie pogodzić tak różne postawy. Ja nie byłbym w stanie". Cały wywiad z Libickim dodajemy dla Państwa poniżej. twitter

Senator o bankiecie z udziałem notabli PiS. „Ze wstydem trzeba było organizować stoły" Światowy Dzień Zespołu Downa Pomysłodawcą święta był genetyk Stylianos E. Antonarakis. Data obchodów nie jest przypadkowa. 21 marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie, ponadto łączy się z istotą zaburzenia – trisomią 21 chromosomu. Od 2012 roku dzień objęty jest patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

