W stroju św. Mikołaja niszczył samochody. Grozi mu pięć lat więzienia

Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku 16 marca na środę. Pierwszą osobą, która zauważyła dziwnie zachowującego się mężczyznę w stroju świętego Mikołaj, był pracownik monitoringu miejskiego. To on zgłosił sprawę do oficera dyżurnego głuchołaskiej policji.

Według zgłoszenia mężczyzna w czapce Mikołaja i sztucznej brodzie szedł i rozbijał lusterka w zaparkowanych pojazdach. Dyżurny na miejsce wysłał policyjny patrol.

„Nie potrafił powiedzieć, dlaczego to robił”

„ Policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał uszkadzać zaparkowane samochody. Kiedy został zapytany o motyw, 23-latek nie potrafił powiedzieć funkcjonariuszom, dlaczego to robił ” – informuje policja. „Mężczyzna miał wybijać szyby w zaparkowanych samochodach, niszczyć lusterka oraz karoserię. Jak ustalono, młody mężczyzna miał również uszkodzić automatyczny szlaban w rejonie ul. Góry Św. Anny” – dodano.

23-latek został zatrzymany. Usłyszał łącznie 4 zarzuty. Pokrzywdzeni wstępnie wartość strat ocenili na prawie 3 500 złotych. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

