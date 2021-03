Ratownicy udzielali pomocy dziecku, ktoś rzucił cegłą w karetkę. Policja szuka sprawcy

W nocy z niedzieli na poniedziałek ratownicy medyczni zostali wezwani do gorączkującego dziecka na Pradze-Północ. Gdy pojawili się na miejscu, matka poszła wraz z dzieckiem do karetki. Ratownicy zaczęli udzielać dziecku pomocy, gdy nagle podszedł do nich pewien mężczyzna. Gabriela Putyra z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji w rozmowie z „Super Expressem” przekazała, że mężczyzna ten był pijany i doszło do kłótni.

Mężczyzna w pewnym momencie chwycił za cegłę i wybił szybę ambulansu od strony pasażera. Po tym wszystkim oddalił się z miejsca zdarzenia – opisała.

O zdarzeniu została poinformowana policja, ale gdy funkcjonariusze pojawili się we wskazanym miejscu, agresywnego mężczyzny już tam nie było. Jego tożsamość ujawniła matka dziecka, któremu udzielana była pomoc. Kobieta oświadczyła, że poszukiwany to jej były partner, który obecnie jest bezdomny. Wciąż nie zostało ustalone miejsce pobytu mężczyzny. „Super Express” informuje, że pogotowie ratunkowe zapowiedziało złożenie oficjalnego zawiadomienia w tej sprawie.

Czytaj też:

Piłkarz Jagiellonii uciekał przed policją. Grozi mu pięć lat więzienia