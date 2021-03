Nowe obostrzenia na dwa tygodnie. Premier: Musimy zdusić III falę

Szef rządu w środę pojawił się w szpitalu tymczasowym w Pyrzowicach. Mateusz Morawiecki podkreślał, że w związku z duża liczbą nowych zakażeń obecnie wykorzystywane są budowane wcześniej obiekty. – Szpitale tymczasowe funkcjonowały na zasadzie pasywnej po to, aby być gotowym na najtrudniejszy czas. I ten czas nadchodzi – mówił premier. Podkreślił, że rząd starał się „w odpowiednim czasie” udostępnić jak najwięcej łóżek covidowych.

Nowe obostrzenia na dwa tygodnie

Mateusz Morawiecki potwierdził też swoje wczorajsze zapowiedzi na temat wprowadzenia kolejnych rygorów. Decyzje w tej sprawie mamy poznać w czwartek 24 marca. – Musimy zdusić III falę koronawirusa, dlatego w najbliższym czasie będziemy wdrażać kolejne rygory, obostrzenia, które będą obowiązywały przez dwa tygodnie – tydzień przed świętami i tydzień po świętach. Mam nadzieję, że to doprowadzi nie tylko do zmniejszenia liczby hospitalizacji, ale także doprowadzi do zduszenia trzeciej fali, z którą się dziś mierzymy, ale na którą na szczęście mamy skuteczną odpowiedź, jaką jest szczepionka – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podziękował także medykom zaangażowanym w ratowanie życia Polaków i przekazał, że w ciągu najbliższych czterech tygodni do Polski dotrze 7 mln dawek szczepionek na COVID-19.

Rekord zakażeń w Polsce

W środę padł dobowy rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 29 978 nowych przypadków, zmarło 575 osób.

