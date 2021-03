Ziobro zabrał głos w sprawie Żulczyka. „Prokuratora wiąże zasada legalizmu”

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Jakubowi Żulczykowi. Pisarzowi zarzuca się „popełnienie czynu polegającego na publicznym znieważeniu 7 listopada ub.r. na profilu w serwisie społecznościowym Prezydenta RP, poprzez użycie wobec niego określenia powszechnie uznanego za obraźliwe”. Jakub Żulczyk stwierdził w swoim wpisie dotyczącym wyborów w Stanach Zjednoczonych, że „Andrzej Duda jest debilem”. Organy ścigania miała w tej sprawie zawiadomić osoba prywatna.

Ziobro: Jeśli ktoś uważa, że nie jest to właściwe, to trzeba ten przepis zlikwidować

– Przepis, który nakazuje prokuratorom Prokuratury Rejonowej prowadzenie postępowań w takich wypadkach, figuruje w Kodeksie karnym kilkadziesiąt lat. Podobne postępowania prowadzone były za czasów prezydenta Wałęsy, Kwaśniewskiego czy Komorowskiego. Po prostu jest taki przepis. Proszę nie mieć pretensji do prokuratora, którego wiąże zasada legalizmu – skomentował minister sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro podkreślił, że jeśli ktoś złożył zawiadomienie w tej sprawie, to prokurator był zobowiązany stosować obowiązujący Kodeks karny. – Jeśli ktoś uważa, że nie jest to właściwe, to trzeba ten przepis po prostu zlikwidować – powiedział polityk dodając, że dotychczas nikt z rządzących się na to nie zdecydował.

Prokuratura oskarża Jakuba Żulczyka o obrazę prezydenta

Przypomnijmy, że Jakub Żulczyk, pisarz, autor m.in. „Ślepnąc od świateł”, kilka miesięcy temu skomentował zachowanie prezydenta Andrzeja Dudy po tym, jak głowa państwa nie ruszyła z gratulacjami do Joe Bidena po wygranych wyborach. Pisarz, z wykształcenia amerykanista, wytknął Dudzie, że jego oczekiwanie aż wygraną Bidena zatwierdzi Kolegium Elektorskie, to niezrozumienie amerykańskiego procesu wyborczego. „Joe Biden jest 46. prezydentem USA. Andrzej Duda jest debilem” – podsumował swój ówczesny wywód Żulczyk.

Wpis pochodzi z 7 listopada 2020 roku, a po ponad pięciu miesiącach portal wPolityce.pl poinformował, że Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Jakubowi Żulczykowi. „Śledczy oskarżają pisarza o publiczne znieważenie prezydenta Dudy” – czytamy.

Za obrazę prezydenta Żulczykowi grozi do 3 lat więzienia (art. 135 Kodeksu karnego).

Czytaj też:

Spurek skrytykowała Żulczyka. Chodzi o nazwanie prezydenta „debilem”