Sekretarz KEP i Niedzielski wydali wspólne oświadczenie. Apelują do proboszczów

Adam Niedzielski spotkał się z sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski bp. Arturem Mizińskim, a rozmowy dotyczyły działalności kościołów w czasie pandemii. „Trzecia fala epidemii jest faktem i stanowi obecnie największe zagrożenie dla zdrowia oraz życia Polaków. Wobec rosnącej liczby zakażeń nie można pozostawać obojętnym. Dziś potrzeba nam odpowiedzialności, zarówno tej indywidualnej, jak i zbiorowej” – przekazano w oświadczeniu opublikowanym na stronie Episkopatu.

Episkopat i minister zdrowia apelują do proboszczów

Minister zdrowia i sekretarz KEP zaapelowali do wszystkich proboszczów, by poważnie traktowali obostrzenia dotyczące dozwolonej liczby wiernych mogących w jednym czasie uczestniczyć w nabożeństwie. „Tylko nasze wspólne odpowiedzialne podejście do walki z epidemią uchroni nas przed koniecznością wprowadzania kolejnych, bardziej restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa” – dodano.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi obostrzeniami, w świątyniach obowiązuje limit 1 osoby na 15 m kw. Kościoły pozostają jednymi z miejsc, których nie dotknął twardy lockdown obowiązujący od 20 marca. Przypomnijmy, zamknięte pozostają m.in. galerie handlowe, hotele, restauracje czy siłownie. Tymczasem z badania przeprowadzonego przez United Surveys dla „Wprost” wynika, że zdaniem 50,4 proc. respondentów świątynie powinny zostać zamknięte.

twitterCzytaj też:

Sondaż „Wprost”. Czy kościoły powinny zostać zamknięte? Polacy podzieleni