Cenckiewicz musi przeprosić Nitrasa za mema. „Ten wyrok niech będzie przestrogą”

Sprawa, która toczyła się przed sądem, dotyczyła mema, który historyk udostępnił na swoim profilu na Twitterze.

twitter

W maju 2019 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie nakazał Sławomirowi Cenckiewiczowi przeproszenie Sławomira Nitrasa oraz przekazanie 5 tys. zł na hospicjum. Sąd zobowiązał go także do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych Nitrasa poprzez usunięcie z Twittera wypowiedzi, których dotyczyła sprawa oraz do nieusuwania przez rok od opublikowania oświadczenia o następującej treści: „W informacjach publikowanych przeze mnie na portalu Twitter zawarłem nieprawdziwe informacje dotyczące posła Sławomira Nitrasa jakoby dopuścił się w trakcie pełnienia swoich obowiązków przestępstwa. Moje wpisy zawierają nieprawdziwe i naruszające dobra osobiste Sławomira Nitrasa w postaci wizerunku sugestie, w związku z czym za swoje publikacje przepraszam”.

Cenckiewicz o wyroku: Kuriozum stało się faktem

Szef Wojskowego Biura Historycznego złożył apelację. 25 marca 2021 roku Sławomir Nitras poinformował, że Sąd Apelacyjny w Szczecinie podtrzymał wcześniejszą decyzję i uznał, że Sławomir Cenckiewicz naruszył jego dobra osobiste. „Nie ma zgody na język nienawiści i pogardy. Szczególnie na szczytach władzy. Ten wyrok niech będzie przestrogą” – stwierdził poseł Koalicji Obywatelskiej.

twitter

Historyk jest oburzony wyrokiem sądu. „Kuriozum stało się faktem. Sąd uznał że podanie na Twitterze zabawnego mema o pośle Nitrasie narusza jego jakże dobre imię i reputację. No i kosztuje sporo. Dziękuję wolnym sądom. Uważajcie na memy” – stwierdził.

Czytaj też:

Uwaga! TVN: Dwukrotnie skazany pozostaje na wolności. „Bił mnie, dusił, ciągnął za włosy”