Wojewoda i minister zdrowia interweniują w Warszawie. Chodzi o szpital na Solcu

Komentując 35 tys. nowych zakażeń w ciągu ostatniej doby, Adam Niedzielski stwierdził, że takie wyniki „mówią same za siebie” . – Jeżeli popatrzymy na to, z jakimi wzrostami mamy do czynienia, to tych zakażeń jest o tysiąc więcej niż wczoraj, ale o 9 tys. więcej niż jeszcze tydzień temu. To pokazuje, z jakim tempem przyspieszenia zachorowań mamy do czynienia – mówił Niedzielski.

Niedzielski: Zła sytuacja w trzech województwach

Szef resortu zdrowia zaznaczył, że w takiej sytuacji nie ma czasu na długie zastanawianie się, potrzeba konkretnych decyzji. – Sytuacja wygląda szczególnie źle w trzech regionach – to Mazowsze, Śląsk i Wielkopolska – wyliczał Niedzielski. Jak wskazał, w ostatnich dwóch regionach rozwój pandemii szczególnie nagle przyspieszył, w związku z czym te województwa znalazły się pod szczególnym nadzorem m.in. wojewodów.

Minister interweniuje w Warszawie

Adam Niedzielski wskazał, że podobnie jak w Radomiu, tak samo w Warszawie zdaniem wojewody współpraca przebiega źle. W związku z tym wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł złożył wniosek o wymianę kierownictwa szpitala na Solcu, gdyż obecny zarząd jego zdaniem sobie nie radzi. – Karetki mają problem ze znalezieniem miejsc dla pacjentów. Sytuacja w Warszawie jest krytyczna i ma największe znaczenie. Brak dobrej współpracy nie będzie przeze mnie tolerowany – mówił minister. Wskazał, że Szpital Południowy nie wywiązał się z konieczności stworzenia kolejnych miejsc dla pacjentów covidowych.

Adam Niedzielski poinformował, że szpitalem w Solcu ma pokierować dr n med. Ewa Więckowska, która wcześniej przez osiem lat kierowała szpitalem na Solcu.