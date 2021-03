Dworczyk: UE żąda natychmiastowego uwolnienia Polaków na Białorusi

Premier poruszył podczas szczytu Rady Europejskiej sprawę Polaków represjonowanych na Białorusi. „Unia Europejska odpowiedziała na stanowczy głos Mateusza Morawieckiego i przyłączyła się do żądania natychmiastowego uwolnienia Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta” – poinformował Michał Dworczyk za pośrednictwem Twittera. Szef KPRM podkreślił, że „po raz pierwszy UE włącza się w obronę Polaków na Białorusi”. „Każdy represjonowany Rodak za wschodnią granicą może liczyć na pomoc RP” – zapewnił.

Reakcja Komisji Europejskiej

W specjalnym oświadczeniu Komisja Europejska wezwała władze Białorusi do natychmiastowego uwolnienia prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys i działacza ZPB Andrzeja Poczobuta. Według KE mniejszość polska jest najnowszym celem polityki władz białoruskich.

Borrell: UE oczekuje, że Białoruś dotrzyma międzynarodowych zobowiązań

Oświadczenie wydał również szef unijnej dyplomacji. „Jesteśmy świadkami dalszej eskalacji represji wobec narodu białoruskiego, w tym zorganizowanych kampanii prześladowań obrońców praw człowieka, dziennikarzy i społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Ostatnie wydarzenia pokazały, że najnowszym celem tej polityki jest Związek Polaków na Białorusi” – napisał Josep Borrell.

„Unia Europejska oczekuje, że Białoruś dotrzyma swoich międzynarodowych zobowiązań w zakresie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Wzywamy Białoruś do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta oraz wszystkich obecnie przetrzymywanych więźniów politycznych” – dodał.

Zatrzymania Polaków na Białorusi

We wtorek 23 marca szefowa nieuznawanego przez białoruskie władze Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys została zatrzymana, a następnego dnia skazana na razie na 15 dni aresztu. W czwartek zatrzymany został również dziennikarz Andrzej Poczobut, inny działacz ZPB. Milicja weszła także do siedziby Związku Polaków w Grodnie i do polskiej szkoły społecznej prowadzonej przez Związek Polaków.

