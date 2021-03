Gowin spędził dwa tygodnie w szpitalu. „Statystyki są nieubłagane”

Jarosław Gowin podzielił się na Twitterze radosną informacją. „Po 14 dniach intensywnego leczenia opuściłem właśnie szpital. Wielkie podziękowania dla wspaniałego personelu medycznego” – przekazał we wpisie z soboty 27 marca. Wicepremier zaapelował również o to, by dbać „o siebie i innych”. „Statystyki są nieubłagane. 30 tys. zakażeń dziennie to 900 śmierci w ciągu kilku tygodni. Zdrowia Wam wszystkim!” – dodał.

Jarosław Gowin o pobycie w szpitalu: Byłem świadkiem dramatów

Na kilka dni przed opuszczeniem szpitala Gowin udzielił wywiadu stacji TVN24, opowiadając o przebiegu swojej choroby. Polityk przyznał, że prawdopodobnie tylko dzięki błyskawicznej interwencji lekarskiej uniknął dużo poważniejszych problemów zdrowotnych.

– Pojawiły się objawy zakażenia koronawirusem, które sprawiły, że po konsultacji z lekarzem zostałem tu skierowany. Jak się okazało, ta decyzja była trafna. COVID-19 to bardzo podstępna choroba i tutaj nie ma mocnych. W szpitalu jestem każdego dnia świadkiem ludzkich dramatów – wyznał.

