Prof. Horban o wyhamowaniu epidemii. Wskazał warunki

Prof. Andrzej Horban był w sobotę 27 marca gościem TVN 24, gdzie został zapytany, czy fakt że przez trzy dni pod rząd przypadków COVID-19 było ponad 30 tys. oznacza, że system opieki zdrowotnej w Polsce jest już niewydolny. W rozmowie z piątkową „Rzeczpospolitą” mówił, że „granicą jest 30 tys. zakażeń dziennie w rozliczeniu tygodniowym” . Trzy dni z rzędu po 30 tys. i system staje się niewydolny – powiedział wtedy gazecie.

Prof. Horban o systemie zdrowia

– Jeszcze nie jest niewydolny na szczęście. Jest na granicy wydolności. To oznacza, że bardzo musimy zacząć stosować się do zaleceń – mówił w sobotę w TVN 24. Prof. Horban odniósł się także do dużej obecnie liczby zakażeń. Jak mówił, „wirus w naturalny sposób ewoluuje, zwiększając łatwość zakażania” . – W związku z tym, w pewnym momencie zawsze spodziewamy się zwiększonej liczby zakażeń i to właśnie ma teraz miejsce – wskazał.

Ekspert wyjaśnił, że to co się obecnie dzieje jest pochodną kilku rzeczy. – Ewolucji wirusa, przyjętych efektów strategii, wytrzymałości gospodarki, wytrzymałości ludzi na lockdown i dostępności do szczepień. Ta wypadkowa powoduje to, co mamy – mówił, dodając, przy tym, że „jeżeli szczepienia zaczną być coraz bardziej powszechne, a o tym marzymy, w tym momencie populacja osób najbardziej narażonych na ciężki przebieg choroby zacznie być chroniona i epidemia się natychmiast zmniejszy” . (PAP)

