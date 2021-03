Jachira o świętach wielkanocnych: To dobra okazja, by wypisać się z Kościoła

„Zbliżają się Wolne Dni – to dobra okazja, by wypisać się z Kościoła” – napisała Klaudia Jachira na Twitterze, dołączając relację z konferencji aktywistek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Posłanka przyłączyła się do kampanii „Same Plusy. Info”, która zachęca do „brania sprawy w swoje ręce” .

„Kościół, jaki jest, każdy widzi i nie warto poświęcać mu więcej uwagi. Skupmy ją na życiu zgodnym z własnymi przekonaniami, uczciwie wobec siebie i świata. Każdy krok się liczy: apostazja, wypisanie dziecka z religii, czy ślub cywilny zamiast kościelnego” – przekonują organizatorzy akcji.

Podczas konferencji zorganizowanej we Wrocławiu Jachira przypomniała, że kilka lat temu sama dokonała apostazji. – Zdecydowałam się na to, ponieważ nie chciałam być ujmowana w kościelnych statystykach – podkreśliła parlamentarzystka cytowana przez „Gazetę Wyborczą”. – To bardzo proste. Wystarczy wziąć ze swojej parafii akt chrztu i pójść do parafii, do której jesteśmy przypisani. Tam składamy oświadczenie, które znajdziemy m.in. na stronie Sameplusy.info – dodawała.

