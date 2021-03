Konkurs na najwyższa palmę w Polsce. Zwycięska miała 26,08 metra

Kościół Katolicki obchodzi dziś Niedzielę Palmową. To pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia - okresu upamiętniającego w Kościele ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa. We wsi Lipnica Murowana w Małopolsce co roku organizowany jest konkurs na najwyższa palmę w Polsce. W tym roku najwyższą palmę przygotował Andrzej Goryl. Jego dzieło ma 26,08 metra. Swoją pierwszą palmę udekorował 10 lat temu.

Niedziela Palmowa należy do najstarszych świąt w tradycji Kościoła. Obchodzona jest na pamiątkę triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Na pamiątkę tego wydarzenia przyjął się zwyczaj święcenia w tym dniu ozdobnych palm.

Niedziela Palmowa w czasach koronawirusa

Niedziela Palmowa to jednocześnie także zapowiedzią męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa - czyli Świąt Wielkanocnych. W tym roku w związku z pandemią w poszczególnych diecezjach biskupi wydali stosowne dekrety, na mocy których udzielili wiernym dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we mszy świętej.

Czytaj też:

Dziwna transmisja z mszy św. w Nowym Sączu. W obraz wklejono puste ławki