Abp Głódź ukarany przez Stolicę Apostolską. „Sam musi zdecydować, ile zapłaci na fundację?”

W poniedziałek 29 marca Nuncjatura Apostolska w Polsce opublikowała komunikat Stolicy Apostolskiej w sprawie arcybiskupa seniora gdańskiego Sławoja Leszka Głodzia. „ Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań abp. Sławoja Leszka Głódzia w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich, oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem archidiecezją” – czytamy w komunikacie.

Jedną z trzech decyzji, które w wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska podjęła wobec arcybiskupa, jest „ nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz »Fundacji św. Józefa«, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć”.

Abp Głódź ukarany. Sam zdecyduje, ile wpłaci na fundację?

Marcin Zaborski na antenie RMF FM dopytywał rzecznika KEP, co oznacza wyrażenie „»odpowiednia suma« w kościelnym języku”. – Odpowiednia to znaczy taka, która będzie w jakiś sposób rekompensować prawdopodobnie przynajmniej część, oczywiście pewnych strat nie da się zrekompensować... Natomiast być może to będzie taka kwota, którą ksiądz arcybiskup uzna, że będzie właściwa – powiedział ks. Leszek Gęsiak.

– Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź sam musi zdecydować, ile zapłaci na tę fundację? To jest taka kara? – dopytywał dziennikarz prowadzący rozmowę. – Z tego, co rozumiem z komunikatu – tak. Tam nie jest podana wysokość taka i taka, natomiast jest podany bardzo jasny cel – odparł rzecznik KEP.

