Gorąca atmosfera w Sejmie. Braun bez maseczki, padły słowa o „pajacach”

We wtorek 30 marca Sejm kontynuuje trzydniowe posiedzenie, które rozpoczęto 16 marca. Posłowie zajmują się m.in. głosowaniem nad poprawkami senatorów do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która była inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy. W harmonogramie obrad wspomniano także o poprawkach Seatu do nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, która ma uregulować status prawny hulajnóg elektrycznych. Posłowie podejmą także decyzję w sprawie skierowania do drugiego czytania lub dalszych prac w komisjach projektu ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”.

Już na początku obrad doszło do sporu między politykami. Prowadzący obrady Ryszard Terlecki zwrócił się do posłów Konfederacji z prośbą o założenie maseczek. Jednego z parlamentarzystów poprosił, aby nie podchodził do pracowników Sejmu bez zasłoniętego nosa oraz ust. Na zdjęciach z sali sejmowej widać, że podczas przemawiania z sejmowej mównicy Robert Winnicki założył maseczkę. Natomiast Grzegorz Braun nadal siedział w ławach poselskich bez maseczki.

- Słyszałem tam jakieś słowa o jakichś pajacach. Wydaje mi się, że nie przystają takie rozmowy marszałkowi Sejmu - stwierdził w rozmowie z PAP związany z Konfederacją Jakub Kulesza.

Koronawirus w Polsce

Tymczasem niemal dokładnie w tym samym czasie Ministerstwo Zdrowia przekazało, że po przeprowadzeniu testów stwierdzono obecność koronawirusa u kolejnych 20 870 osób. W ciągu minionej doby zmarło 461 osób (361 pacjentów miało choroby współistniejące, a 100 osób zmarło wyłącznie z powodu COVID-19).

Z opublikowanych danych wynika, że obecnie na terenie całego kraju zajętych jest 31 071 z 40 256 dostępnych łóżek COVID-19 (wzrost o 1151 względem minionej doby). Jednocześnie pod respiratorami znajdują się 3054 osoby (wzrost o 69 względem minionej doby).

