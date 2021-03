Zmiany w programie szczepień. Konferencja premiera, szefa KPRM i ministra zdrowia

W trakcie konferencji zorganizowanej we wtorek 30 marca ogłoszono szereg zmian w narodowym programie szczepień:

15:41 Koniec konferencji prasowej. 15:40 Kiedy ruszą szczepienia w zakładach pracy? - W tej chwili nie jesteśmy w stanie podać precyzyjnej daty. To na pewno będzie w drugim kwartale - odpowiedział szef KPRM. 15:38 Z zapowiedzi Dworczyka wynika, że rząd nie przewiduje możliwości wyboru konkretnej szczepionki przez pacjenta. 15:38 Kto będzie decydował o tym, jaką szczepionkę dostanie dany pacjent? Szef KPRM odpowiedział, że dopóki nie zostaną zakończone szczepienia grupy pierwszej, to wszystkie osoby będą otrzymywały preparaty Pfizera i Moderny. 15:36 Katarzyna Mieczkowska z Wprost zapytała o szczepienia w punktach drive-thru. Minister Dworczyk wyjaśnił, że tego typu punkty będą organizowane na parkingach, a osoby zaszczepione przez pewien czas będą znajdowały się pod opieką ratownika. 15:32 Dworczyk doprecyzował kwestię szczepień w zakładach pracy. - Na początku będą to większe przedsiębiorstwa, w których jest min. 500 pracowników zainteresowanych szczepieniem - przekazał. 15:30 Padło również pytanie o tarczę antykryzysową. Czy rząd zamierza jej przedłużenie w związku z obostrzeniami? Premier Morawiecki przekazał, że na kwiecień zostanie zaprezentowana tarcza zapewniająca postojowe, zwolnienie ze składek ZUS oraz ochronę miejsc pracy. 15:26 Padło też pytanie o zakłady pracy, w których będą prowadzone szczepienia. Dworczyk wyjaśnił, że całość odpowiedzialności za organizację szczepień będzie spoczywała na pracodawcy. Pracodawca będzie musiał podpisać umowę z osobami mającymi kwalifikację do przeprowadzenia szczepień. 15:22 Czy Polacy mieszkający za granicą mogą zapisać się na szczepienie w Polsce?

- Każdy obywatel Polski, niezależnie gdzie mieszka, ma prawo się zarejestrować na szczepienie - odpowiedział Dworczyk. 15:21 Czas na pytania od dziennikarzy. 15:20 - Musimy przyspieszyć akcję szczepień, ale też wykorzystać wszelkie możliwe zasoby, by ta akcja nawet na moment nie była zatrzymana - przekazał szef resortu zdrowia. 15:19 Głos zabiera Adam Niedzielski. - Sytuacja epidemiczna pozostaje bardzo trudna - powiedział minister zdrowia. 15:19 - Rezygnujemy z etapu II i III w narodowym programie szczepień - powiedział Dworczyk. 15:18 - Od 12 kwietnia rozpoczynamy zapisy rocznika 1962, a następnie przez kolejne dwa tygodnie aż do rocznika 1973 - poinformował Dworczyk wyjaśniając, że każdego dnia będą uruchamiane zapisy dla innej grupy wiekowej. 15:17 Punkty, w których będą wykonywane szczepienia:



Punkty, w których będą wykonywane szczepienia:

Wspomniane kwalifikacje będą mogli przeprowadzać m.in. lekarze, farmaceuci czy pielęgniarki. 15:16 W drugim kwartale kwalifikacja do szczepienia będzie następowała po wypełnieniu kwestionariusza przez osobę chętną do przyjęcia dawki. 15:15 Punkty szczepień zostaną uruchomione także w aptekach - zapowiada szef KPRM. 15:15 - Wprowadzamy rewolucyjną możliwość. Uruchomimy możliwość szczepienia dla pojedynczych ratowników medycznych i pielęgniarek - zapowiedział Dworczyk. - Uruchomimy punkty szczepień w zakładach pracy - dodał.



Dworczyk potwierdził słowa premiera: W Polsce powstaną nowe punkty szczepień. 15:12 W kwietniu do Polski przyjedzie ponad 5 mln szczepionek - zapowiedział koordynator narodowego programu szczepień. 15:12 - Kończy się pierwszy kwartał, zaczyna drugi. Wyciągnęliśmy wnioski po trzech miesiącach pracy. Teraz największym wyzwaniem będzie wydajność - zaznaczył Dworczyk. 15:11 Szef KPRM przekazał, że akcja szczepień doprowadziła do spadku zakażeń w domach pomocy społecznej. 15:11 Szef KPRM przypomniał, że dzisiaj kończymy pierwszy kwartał szczepień. Dodał, że zapowiadano wykonanie 6 mln szczepień do końca pierwszego kwartału, co udało się zrealizować. 15:10 Głos zabiera Michał Dworczyk. 15:10 Premier chce, by miesięcznie wykonywano 10 mln szczepień. 15:09 Morawiecki podkreślił, że istotne jest sprawne poprowadzenie programu szczepień. -Podjęliśmy decyzję co do poszerzenia zakresu i miejsc, w których przeprowadzane będą szczepienia - powiedział. 15:09 - Tu każdy dzień się liczy. Nie ma dnia, żeby ta zwłoka nas nie kosztowała zdrowie i życie - zaznaczył szef rządu odnosząc się do akcji szczepień. 15:08 Premier zapowiedział, że do końca drugiego kwartału zostanie wykonane 20 mln szczepień. Z kolei do końca sierpnia mogą zostać zaszczepieni wszyscy chętni. 15:07 - Nasz narodowy program szczepień to coś więcej, niż rządowy program. To egzamin z odpowiedzialności, zdolności działania, zdolności organizacyjnych - podkreślił na początku Mateusz Morawiecki. 15:07 Rozpoczynamy konferencję prasową. 14:53 Konferencja powinna rozpocząć się już za kilka minut. 14:43 Konferencja będzie prawdopodobnie dotyczyła zmian w programie szczepień, o czym donosiliśmy już wcześniej:



14:40 Konferencja powinna rozpocząć się około godz. 15:



twitter.com

Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane

Przypomnijmy, we wtorek 30 marca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 20 870 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Potwierdzone przypadki dotyczą osób z województw: mazowieckiego (3572), śląskiego (2812), dolnośląskiego (2110), wielkopolskiego (1892), małopolskiego (1655), łódzkiego (1290), kujawsko-pomorskiego (1181), lubelskiego (1010), pomorskiego (989), podkarpackiego (919), warmińsko-mazurskiego (786), zachodniopomorskiego (728), świętokrzyskiego (551), lubuskiego (397), podlaskiego (349), opolskiego (325).

304 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. W ciągu ostatniej doby a powodu COVID-19 zmarło 100 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 361 osób.

Wcześniej resort zdrowia przekazał, że obecnie zajętych jest 31 071 łóżek covidowych z 40 256 dostępnych. Zakażeni pacjenci korzystają z 3054 respiratorów z 3889, którymi dysponują szpitale. Kwarantanną objęto 454 738 osób, a za ozdrowieńców uważa się 1 848 199 osób.

