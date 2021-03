Mata rapuje o Pawłowicz i atakuje Kurskiego. „Ch*j ci w dziąsło”

„Patointeligencja”, która swoją premierę miała w grudniu 2019 roku, przysporzyła Macie dużej popularności. Wydany miesiąc później debiutancki album rapera uzyskał status potrójnie platynowej płyty, a muzyk został pozytywnie oceniony przez krytyków.

Niespełna 21-letnim Michałem Matczakiem zainteresowała się również Telewizja Polska, a jego szlagierowy kawałek wykorzystano w materiale krytycznym wobec polskich sędziów. Nie był to zabieg przypadkowy, ponieważ ojcem rapera jest Marcin Matczak – popularny prawnik znany z krytycznej postawy wobec działań PiS przeprowadzanych w zakresie wymiaru sprawiedliwości.

Mata postanowił odpowiedzieć „Patoreakcją”, a w tekście dużo uwagi poświęca nagłej popularności, z którą musiał się zmierzyć. „Wstałem jak co dzień rano i się okazało, że świat poj**ało. Dzwonią telefony u mnie na chacie, dzwonią telefony moim ziomalom” – rapuje.

Mata i jego „Patoreakcja”. Wspomniał o Krystynie Pawłowicz

„Patointeligencja” była w dużej mierze opisem codzienności uczniów warszawskich szkół, w tym liceum im. Stefana Batorego, do którego uczęszczał Mata. „Batory był tylko symbolem, a bluzę musiałem założyć I każdy normalny to w sumie zrozumiał... oprócz Krystyny Pawłowicz” – słyszymy.

Nawiązanie do byłej posłanki nie jest przypadkowe, ponieważ Pawłowicz skomentowała tekst „Patointeligencji” w jednym z wpisów na Twitterze. „To to słynne liceum Batorego kształci w kierunku »patointeligencji«. A tak się chwalą i szczycą swym poziomem... Ciekawe, co o tej laurce myślą nauczyciele z Batorego” – zastanawiała się.

Michał Matczak: J**ać Telewizję Polską

Raper dużo uwagi poświęca też swojej rodzinie. „Kocham moją mamę i tatę. Pie**olę tylko patologię” – słyszymy. Dalej Mata wspomina o tym, że „pisowskie media” zajmowały się działalnością jego ojca. „To święty człowiek. A to co robię jest moim wyborem i sam za to kiedyś odpowiem” – rapuje.

Swoje "pięć minut" w najnowszym utworze Maty ma również nadawca publiczny. „J**ać Telewizję Polską. Jacek Kurski – ch*j ci w dziąsło” – słyszymy, a w tle pada „przestań mi ku*wo rodzinę prześladować” .

