Tomasz Terlikowski na czele komisji dominikanów. Zbada sprawę Pawła M.

Sprawa sięga lat 1996-2000, ale ujawniono ją dopiero niedawno, bo w marcu 2021 roku. Dominikanie sami wydali oświadczenie, w którym opisali wydarzenia, do których miało dochodzić w duszpasterstwie akademickim we Wrocławiu.

Bohaterem tych zdarzeń jest ksiądz przedstawiany jako Paweł M., który miał zamienić duszpasterstwo akademickie w rodzaj sekty, a wobec dorosłych wiernych dopuszczać się przemocy seksualnej, fizycznej i psychicznej. Później pojawiały się kolejne, szczegółowe opisy wydarzeń sprzed ponad 20 lat, ale nie tylko.

W artykule magazynu „Więź” jedna z pokrzywdzonych ujawniła, że o. Paweł M. miał wykorzystywać zakonnicę, do czego miało dojść w roku 2011 i 2018. Z kolei Onet ustalił, że dominikanin miał m.in. dopuszczać się brutalnych gwałtów, do których dochodziło na ołtarzu.

Dominikanie sami poprosili ofiary o. Pawła M. o skontaktowanie się z zakonem.

Dominikanie reagują na sprawę o. Pawła M. Na czele komisji Terlikowski

30 marca na stronach Polskiej Prowincji Dominikanów opublikowano komunikat o powołaniu niezależnej od zakonu komisji, która ma zająć się opisaniem działań Pawła M. (jest przedstawiany nie jako ojciec, a br. – brat), reakcji i zaniedbań władz prowincji. „W podsumowaniu Komisja sformułuje sugestie i zalecenia, które pomogą uniknąć podobnego zła w przyszłości” – czytamy.

Misję stworzenia komisji powierzono dr. Tomaszowi Terlikowskiemu, publicyście, filozofowi, który zajmuje się tematem pedofilii w Kościele. Jak zaznaczono, to Terlikowski sam dobrał zespół komisji, będą to:

prof. Michał Królikowski – prawnik;

ks. dr Michał Wieczorek – prawnik kanonista, wiceoficjał Sądu Metropolitalnego w Częstochowie;

dr Bogdan Stelmach – seksuolog, psychiatra, psychoterapeuta, zajmujący się zarówno ofiarami, jak i sprawcami przestępstw seksualnych, który współpracuje z kościelną komisją w Płocku;

Wioletta Konopa-Stelmach – psycholog i psychoterapeuta;

dr Sabina Zalewska – pedagog i psycholog rodziny;

dr Sebastian Duda – teolog, filozof, specjalista od kwestii o. Marie-Dominique Phillipe’a i podobnych spraw we Francji;

o. Jakub Kołacz SJ – były prowincjał prowincji krakowskiej Towarzystwa Jezusowego.

Po ogłoszeniu tej informacji, Terlikowski napisał na Twitterze:

To była trudna decyzja. Rola publicysty jest bardzo wygodna. Wygodnie jest komentować, krytykować, wiedzieć lepiej. Czasem jednak stają przed nami wyzwania, które wymagają wyjścia ze swojej roli, ze strefy komfortu. Tak jest tym razem.

„Komisji zostaną udostępnione dokumenty Prowincji, dotyczące tej sprawy oraz udzielone prawo do przesłuchania dominikanów. Komisja będzie dążyć do tego, by jej prace zakończyły się do 30 czerwca 2021 roku, jednak ostateczny termin wyznaczy jej Przewodniczący, wziąwszy pod uwagę tryb i zaawansowanie prowadzonych działań. Po zakończeniu prac Komisji zostaną zaprezentowane wyniki jej badań” – opisano.

