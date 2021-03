Szymon Hołownia: Kaczyński ma w tej chwili rząd mniejszościowy

Lider ruchu Polska 2050 komentował obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej, które przypadają 10 kwietnia, podczas gdy obowiązujące obecnie obostrzenia tracą dzień wcześniej. Szef ruchu Polska 2050 pytany był przez Monikę Olejnik, czy jego zdaniem to celowe działanie, które ma umożliwić zorganizowanie uroczystości.

Hołownia o rocznicy katastrofy smoleńskiej

– Oni już naprawdę nie są w stanie zapanować nad rzeczywistością. Kaczyński ma w tej chwili rząd mniejszościowy i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Widzieliśmy to dzisiaj przy dwóch głosowaniach – mówił Szymon Hołownia. Przypomnijmy, że we wtorek Prawo i Sprawiedliwość przegrało dwa głosowania w Sejmie dotyczące sprawozdań z senackich komisji w temacie zmiany ustawy o podatku akcyzowym.

Zdaniem Hołowni to kolejny dowód na słabość rządzących, którzy są w jego ocenie nieobliczalni. – Oni mogą zrobić cokolwiek, ale jeśli ludzie zobaczą, że oni zrobili przerwę w lockdownie, żeby zrobić imprezy okołosmoleńskie w związku z rocznicą, to będzie kolejny kamyczek do ich ogródka i kolejny gwóźdź do ich politycznej trumny – wskazał polityk.

Rząd zamknie kraj?

W ocenie Szymona Hołowni, nawet jeżeli lockdown później wróci, „ludzie takiej rzeczy nie zapomną” . Były kandydat na prezydenta wskazał, że obecnie trudno mu przewidzieć kolejne ruchy rządzących, którzy mogą choćby wyjść na konferencję i nagle „zamknąć kraj” . – Ale my musimy ich z tego rozliczyć – zaznaczył.

