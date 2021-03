Uwaga! TVN: Skandale w Murowanej Goślinie. Burmistrz: Jestem tylko człowiekiem. Nie jestem w zakonie

Dariusz Urbański jest burmistrzem od 2014 roku. – Uważam się za bardzo dobrego włodarza miasta, służę społeczności lokalnej, tak, jak mogę. Jestem tym burmistrzem, do którego gabinetu można przyjść z ulicy i to niemal każdego dnia. Mam też osiągnięcia – zostałem odznaczony m.in. złotym medalem przez rzemieślników i kupców Murowanej Gośliny. OSP jest mi wdzięczne, bo od 2014 roku kupiliśmy kilka samochodów bojowych – wylicza Urbański.

Mimo że burmistrz Murowanej Gośliny przekonuje, że jest dobrym włodarzem, w mieście huczy od plotek i afer. Ostatnia z nich dotyczy filmu, który trafił do mediów.

Nagranie pokazuje domową imprezę z udziałem burmistrza. Słychać na nim głos młodej kobiety, która zachęca urzędnika do zapalenia marihuany. – Nigdy nie paliłem marihuany. Nie umiem się nawet zaciągnąć – twierdzi Urbański. – [Na nagraniu – red.] nic się nie dzieje, siedzimy na imprezie. Nie było tam żadnych narkotyków, jestem ich zagorzałym przeciwnikiem. Poddałem się prowokacji i tyle mogę powiedzieć na ten temat.

Mieszkańcy miasta uważają, że posada burmistrza bardzo zmieniła Dariusza Urbańskiego. Wytykają urzędnikowi szereg błędów.

„Nie spełniał obietnic”

Kamil Grzebyta jest radnym, z Urbańskim współpracował przez wiele lat. Do rady dostał się z komitetu wyborczego burmistrza. – Wtedy udało się uzyskać niesamowity wynik wyborczy. Burmistrz uzyskał prawie 60 proc. poparcia i wprowadził do rady aż 12 radnych. Niemniej jednak przez rok od wygranych wyborów było coraz gorzej. Burmistrz nie spełniał swoich obietnic, okłamywał nas jako radnych w wielu dla nas ważnych kwestiach. Coraz bardziej topniało zaufanie do burmistrza.

– Po roku, gdy burmistrz chciał maksymalnie podnieść podatki dla przedsiębiorców, zdecydowaliśmy, że opuścimy klub pana burmistrza. Dalej było już tylko gorzej. Pojawiła się afera z sekretarką, później ze stanowiskiem dla sekretarki. Ostatnimi czasy ujawniłem kulisy afery SMS-owiej – wskazuje Grzebyta.