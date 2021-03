TVP organizuje koncert mimo lockdownu. W Lublinie stanął wielki krzyż

Mimo tego, że każdego dnia Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnym wzroście liczby nowych przypadków koronawirusa oraz bardzo trudnej sytuacji w szpitalach (tylko w ciągu poprzedniej doby hospitalizowano ponad 1100 osób, a pod respiratorami leży rekordowa liczba pacjentów), Telewizja Polska postanowiła zorganizować specjalny koncert z okazji Wielkiego Piątku.

„W wielkopostnym widowisku, odbywającym się w Lublinie, rozważania męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa obrazują aktualne wydarzenia, a także muzyka rockowa. To niezwykłe połączenie pozwala na nowo odkryć sens Świąt Wielkanocnych. Zmusza także do pogłębionej refleksji nad współczesnym światem i własnym życiem” – zachęca TVP.

Będą interwencje policji?

Wydarzenie odbędzie się w Lublinie. Z tej okazji na Placu Teatralnym pod Centrum Spotkania Kultur ustawiono scenę oraz wielki krzyż. Co w sytuacji, gdy przed CSK pojawi się publiczność, która przyjdzie oglądać koncert? – Nie dostaliśmy jeszcze takiego zgłoszenia o wydarzeniu. Respektujemy obowiązujące w danym momencie przepisy. Jeżeli dojdzie do naruszenia przepisów na pewno będziemy interweniować – przekazał kom. Kamil Gołębiowski, oficer prasowy lubelskiej policji. Z kolei rzecznik prasowy CSK zapewnia, że wypożyczono TVP jedynie plac pod budowę sceny i jest to zewnętrzny projekt.

twitter

Koncert TVP „Pasja 2021” – kto wystąpi?

Na scenie pojawi się wiele gwiazd polskiej muzyki m.in. Justyna Steczkowska, Viki Gabor, Piotr Cugowski, Stanisław Karpiel Bułecka, Alicja Szemplińska, Adam Kalinowski, Marcin Sójka, Jędrzej Skiba, Marta Gałuszewska i Natalia Zastępa.

Koncert TVP „Pasja 2021” – gdzie oglądać?

Koncert potrwa 70 minut i będzie transmitowany w najbliższy piątek 2 kwietnia na antenie TVP2 od godz. 20.00.

Czytaj też:

„Nie ryzykuję niczyjego zdrowia ani życia”. Gwiazdy tłumaczą się z zagranicznych podróży