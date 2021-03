Rząd wprowadza wyższe grzywny. Dotkną m.in. właścicieli zwierząt

Rozporządzenie, o którym mowa, pojawiło się w Dzienniku Ustaw 26 marca. W życie wchodzi z kolei po 14 dniach od ogłoszenia, czyli 9 kwietnia. Co się zmieni? Dokument nie jest długi, bo zawiera tylko dwie strony, jednak znacząco poszerza wysokość kar za niektóre wykroczenia. Na tapecie pojawiły się m.in. kary dla osób, które nie przestrzegają zasad higieny i zaleceń sanitarnych, przyczyniając się do szerzenia chorób zakaźnych. Pojawiły się również kary dla przewoźników, a nawet kary dla właścicieli zwierząt.

Wspomniane przepisy budzą jednak szereg wątpliwości. Nie wiadomo bowiem, za co dokładnie będziemy karani. Przyjrzyjmy się przepisom odnoszącym się do grzywien dla właścicieli zwierząt.

Pies wyprowadzany bez kagańca – będzie kara?

„Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia” będzie nas kosztować od 50 do 250 zł grzywny, a „niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka” to już 500 zł grzywny.

Co to dokładnie oznacza? Czy pies wyprowadzony do parku i puszczony na chwilę bez smyczy to kara od 50 do 250 zł? Czy agresywny pies, którego wyprowadzamy na spacer bez kagańca to kara 500 zł? Tego przepisy nie precyzują, gdyż opisane w rozporządzeniu środki ostrożności nie zostały wymienione.

Można się jedynie domyślać, że chodzi przede wszystkim o zwierzęta, które trzymane są na posesjach. Jeśli posesja taka nie jest odpowiednio zabezpieczona i pies z niej ucieka, stwarzając zagrożenie dla otoczenia, pojawia się kara. Jak jednak podaje serwis money.pl, za spacer po parku z psem bez smyczy także może nam grozić grzywna. Im bowiem szersze pole do interpretacji, tym więcej możliwości nałożenia takiej kary.

Czytaj też:

Samorządy chcę większych opłat za wodę