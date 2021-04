Jakimowicz i Kurski „wywołani” do odpowiedzi. Wszystko przez „Patoreakcję”

Teledysk do utworu „Patoreakcja” Maty został opublikowany w serwisie YouTube we wtorek 30 marca. Raper w nowej piosence dużo uwagi poświęca popularności, z którą musiał się zmierzyć. Wspomina także m.in. o Jarosławie Jakimowiczu. „Chciał posłać do wojska mnie Jakimowicz. Mój ziomo się zna z twoim synem, więc co ty pierd***** moim rodzicom, co zrobiłbyś mi jako rodzic?” – brzmi fragment utworu.

Jarosław Jakimowicz postanowił odnieść się do wywiadu, którego Mata udzielił „Polityce”. Raper przyznał, że rozmawiał ze swoim ojcem na temat tekstu najnowszej piosenki. Marcin Matczak to prawnik, znany z krytycznej postawy wobec działań PiS przeprowadzanych w zakresie wymiaru sprawiedliwości. „Powiedział, że zwrot literacki »Ch** ci w dziąsło«, podobnie jak zwrot »Spi****laj«, nie jest zwrotem, który zniesławia" – czytamy.

„Kiedyś użyłem sformułowania, że wojsko mogłoby nauczyć, czego rodzice nie nauczyli, ale ja mam widocznie jakieś inne pojęcie na temat wychowania przez rodziców. No, bo jeżeli SAM PROFESOR MATCZAK, OJCIEC! nie widzi nic złego w tych sformułowaniach kierowanych przez jego 20-letniego synka do dorosłych ludzi! / ojców, rodziców, matki etc. / to wszystko jasne (pisownia oryginalna – red.)” – napisał Jarosław Jakimowicz na Instagramie.

Na zakończenie dodał, że „jak tak dalej będzie i takie będą te następne pokolenia, to runie to wszystko na łeb”.

Jacek Kurski nie słyszał „Patoreakcji”. „Wulgarne wynurzenia”

W utworze „Patoreakcja” swoje „pięć minut" ma również nadawca publiczny. „J**ać Telewizję Polską. Jacek Kurski – ch** ci w dziąsło” – słyszymy, a w tle pada „przestań mi ku*** rodzinę prześladować”. Prezes TVP w rozmowie z „Faktem” przekazał, że nie słyszał piosenki. „Mimo najlepszej woli nie znajduje w sobie potrzeby zainteresowania się jakimikolwiek wulgarnymi wynurzeniami. Zwyczajnie na to nie zasługuje” – napisał.

