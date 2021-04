Zamieszanie ze szczepieniami 1 kwietnia. NA ŻYWO: Konferencja Michała Dworczyka

13:30 Już za chwilę powinna rozpocząć się konferencja ministra Michała Dworczyka, pełnomocnika rządu ds. szczepień. 13:15 Jeszcze przed konferencją o 13.30, szef KPRM Michał Dworczyk spotkał się krótko z mediami około godz. 10. To wtedy ogłosił, że winny zamieszaniu jest błąd w systemie. - Osoby z grupy wiekowej 40-59, które są zapisane na kwiecień, dostaną telefony z terminem szczepienia na drugą połowę maja - mówił wówczas minister.

1 kwietnia doszło do ogromnego zamieszania w Narodowym Programie Szczepień. Rano na szczepienia przeciwko koronawirusowi mogły rejestrować się osoby w wieku 40-59 lat. Doszło do tego, że system dawał im możliwość zapisywania się nawet na terminy w kwietniu, co wzbudziło zdumienie. Ponieważ wieść o możliwej rejestracji na szczepienia szybko się rozniosła, systemy informatyczne przestały działać.

Konferencja Michała Dworczyka ws. szczepień

Dopiero po kilku godzinach rząd, a konkretnie szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk wyjaśnił, co się wydarzyło. Jak się okazało: przewidywano możliwość zapisania się na szczepienie przez osoby w wieku 40-59 lat, ale przez błąd w systemie mogły one zapisywać się już na kwiecień, a nie jak planowano – w maju. W związku z tym czasowo zawieszono rejestrację, a ostatecznie sprawę wyjaśnia na konferencji prasowej Dworczyk.