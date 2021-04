Otwiera się „okno życia dla zwierząt”. Cel inicjatywy jest jednoznaczny

Jak podaje tvn24.pl, Aleksandrów Łódzki zapowiedział otwarcie punktu, w którym będzie można zostawiać niechciane psy i koty. Rzecznik aleksandrowskiego magistratu Agata Kowalska podkreśla, że samorząd od lat podejmuje działania, które mają prowadzić do poprawy warunków życia zwierząt. – Finansujemy darmową sterylizację, przygarniamy porzucone zwierzęta i znajdujemy im nowe domy – przekazała.

Nowa inicjatywa, która ma ruszyć od kwietnia, została stworzona na wzór tzw. okna życia. – Stawiamy tylko jeden warunek. Oddający nam zwierzęta właściciel musi poddać rodziców szczeniąt sterylizacji. Wszystko po to, żeby uniknąć sytuacji, że jedna osoba będzie zwracać się do nas kilkukrotnie. Oczywiście nic za to nie zapłaci, to miasto pokrywa koszty – opisała Agata Kowalska.

Aleksandrów Łódzki walczy o poprawę losu zwierząt

Jak relacjonuje dalej tvn24.pl, Aleksandrów Łódzki podpisał umowę z przychodnią weterynaryjną. Zgodnie z obecnymi planami ma zostać wyznaczony jeden dzień w miesiącu, kiedy będzie można przekazywać zwierzęta we wskazanym miejscu. Podczas wizyty właściciel będzie musiał zrzec się prawa do niechcianych zwierząt i zobowiązać do sterylizacji tych, które posiada. Agata Kowalska przekazała, że miasto będzie w elastyczny sposób podchodziło do potrzeb i jeżeli będzie taka konieczność, będzie umożliwiało przekazywanie zwierząt w innych dniach.

Do wymyślenia opisywanej akcji urzędników z Aleksandrowa Łódzkiego zainspirowało wydarzenie, do którego doszło w miejscowości Brużyczka Mała, kiedy ktoś porzucił dziesięć szczeniaków. Zdarzenie miało miejsce w lutym, gdy utrzymywały się ujemne temperatury. Zwierzęta ostatecznie trafiły do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Aleksandrowie Łódzkim.

