Twitter huczy po wpadce Dworczyka. „Myślisz, że to prima aprilis, a to po prostu kolejny dzień rządów PiS”

Przypomnijmy, że 40-latkowie, którzy zapisali się dziś na szczepienia i dostali powiadomienie o kwietniowym terminie, szybko musieli „obejść się smakiem”. Okazało się bowiem, że doszło do usterki, a terminy wskazano błędnie. Zamieszanie trwało kilka godzin i z wyjaśnieniem przyszedł dopiero szef Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk.

Podczas konferencji prasowej przekazał, że nastąpiła awaria i tylko dlatego na szczepienia w kwietniu mogły zapisywać się osoby w wieku 40+. Czterdziestolatków, którym się to udało, jest około 60 tys. w skali całego kraju. Takie osoby będą miały zmieniane terminy na maj. Osoby, którym ma być zmieniony termin szczepienia, zostaną o tym poinformowane (co najmniej do piątku 2 kwietnia) – zapowiedział.

Michał Dworczyk zadeklarował, że ponosi za cały chaos z 1 kwietnia odpowiedzialność i „absolutnie się od niej nie uchyla”. Pytany o to, czy poda się do dymisji, odparł: – Ja jestem zawsze do dyspozycji pana premiera i zgodnie z jego decyzją w każdej chwili mogę zmienić zadania, którymi się zajmuję.

Wpadka Dworczyka krytykowana na Twitterze

Trudno się jednak dziwić, że wpadka jest szeroko komentowana w sieci. Sytuacji Dworczyka nie poprawia fakt, że do usterki doszło 1 kwietnia, czyli w prima aprilis, co jest dodatkowym przedmiotem kpin.

„Całe rządy PiS to więcej niż usterka, to pełen kryzys państwa. Niszczycie wszystko, czego dotkniecie. Sprzątanie po Was zajmie wiele lat” – oburza się senator KO Marcin Bosacki.

„Taki dowcip zrobił nam rząd. Ha, ha, ha. Mogliśmy się zapisać, ale tylko 1 kwietnia. Brawo min. Dworczyk” – dodał Roman Giertych. Były premier, dziś europoseł Marek Belka napisał z kolei: Przynajmniej nie zajmujemy się rekordem zakażeń i 621 ofiarami śmiertelnymi. Dzielny pan Dworczyk.

„Rejestracja na szczepienia pada zaraz po otwarciu. Zarejestrowani dowiadują się, że ich terminy są tylko na niby i będą przełożone. Minister Dworczyk: nastąpiła usterka w systemie. To uczucie, gdy myślisz, że to prima aprilis, a to po prostu kolejny dzień rządów PiS” – kpi Robert Biedroń.

