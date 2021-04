Ks. Michalczyk: Problem jest w naszej głowie. Musimy przestać patrzeć na siebie jak na bogów

Wprost: W jakiej kondycji i w jakim stanie Kościół oraz wierni z Polski będą obchodzić Święta Wielkanocne?

Ks. Grzegorz Michalczyk: Przede wszystkim będziemy obchodzić te święta w kontekście tego, co nas przerasta, przeraża i czym jesteśmy przytłoczeni. W kontekście pandemii. Pamiętając o osobach, które cierpią, odczuwają ból i osobach, które odeszły. Chcielibyśmy, żeby były to ostatnie święta w takim kontekście.

Czy tak będzie? Nie wiem, ale przypominam sobie, że rok temu na Święta Wielkanocne wyrażaliśmy te same nadzieje.

Sytuacja była zupełnie inna, pandemia dopiero się zaczynała, nie było szczepionek i nadzieja na to, że będą, była dość nikła. Była za to nadzieja na to, że minie miesiąc lub dwa i jakoś się z problemem uporamy, czyli że on sam zaniknie. Nie zaniknął i po roku, jeśli chodzi o chorobę, jesteśmy w gorszej sytuacji.

Jeśli chodzi o nadzieję związaną ze szczepieniami i światłem w tunelu, to sytuacja jest lepsza. I to jest generalnie nasza kondycja. Możemy oczywiście mówić o różnych mankamentach instytucji Kościoła i o tym, w jaki sposób w kryzysie pandemicznym będziemy przeżywać liturgię. Wiadomo już, że nie będziemy tego robić w sposób, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. I to jest kolejny kontekst świąt, które są przed nami.