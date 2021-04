Wiejscy apostaci, bieda w Watykanie, nadzieja na święta. Co w nowym Wprost?

Żeby w te Święta było zdrowo,

Żeby nie bolało, że nie wszyscy są z nami,

Żeby mimo wszystko było choć trochę wesoło

– życzy

„Wprost”

O czym w najnowszym wydaniu?

„Nie chcę, żeby nasza rozmowa była smutna”. Magda Umer, piosenkarka i dziennikarka, w rozmowie z Moniką Zamachowską wspomina Agnieszkę Osiecką i Jeremiego Przyborę, mówi m.in. o Strajku Kobiet i agresji w dzisiejszej Polsce, a także o szczęściu płynącym z macierzyństwa.

„Nie możemy milczeć”. Szkalujący Polaków artykuł Mashy Gessen w „New Yorkerze” odbił się szerokim echem w świecie. My też powinniśmy się poważnie ustosunkować do zawartych w nim przekłamań. Komentarz Dariusza Grzędzińskiego.

„Na prawicy wciąż się kotłuje”. PiS planuje na czerwiec kongres, który może być doskonałą okazją albo na ugruntowanie pozycji premiera, albo na jej podkopanie – pisze Joanna Miziołek.

„As w rękawie Gowina”. Polska polityka sprowadza się dziś do pytania: czy będzie rządził PiS, czy w Sejmie powstanie większość przeciwko PiS-owi. To jest ten as, którego w rękawie ma Gowin. Tekst Marcina Dobskiego.

„Niszczy nas brak solidarności”. Duszpasterz środowisk twórczych, ksiądz Grzegorz Michalczyk zastanawia się, gdzie znaleźć optymizm i nadzieję w czasie lockdownu. Czy pandemia zmienia nasze poczucie sensu życia? Rozmowa Dariusza Grzędzińskiego.

„Bilet do piekła”. O apostazji się nie mówiło. Nikt nie miał zielonego pojęcia, co to jest. Teraz decyzja o jej podjęciu jest powszechniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Nasz reportaż pokazuje jej przebieg od strony urzędowej i wewnętrznych przeżyć. Reportaż Piotra Barejki.

„Niemoc i rozpacz – jedenaście lat”. Ewa Kochanowska, wdowa po Rzeczniku Praw Obywatelskich, który zginął w katastrofie smoleńskiej opowiada, co czuje, gdy mimo upływu lat tamto straszne zdarzenie nie zostało wyjaśnione. Wywiad Agnieszki Szczepańskiej.

„Kumulacja u frankowiczów”. Frankowicze od lat przyjmują postawę wyczekującą. Wygląda na to, że kwiecień 2021 r. może przynieść razem z wiosną także ostateczne rozwiązanie kwestii frankowej. Komentarz Magdaleny Pledziewicz.

„Bieda w Watykanie”. Watykańskie finanse są w opłakanym stanie – podobno przez zamknięcie dochodowych muzeów. Ale wiele wskazuje na to, że dziura w budżecie Stolicy Apostolskiej to skutek malwersacji, ujawnionych jeszcze w zeszłym roku. Artykuł Jakuba Mielnika.

„Białoruskie kamienie na szaniec”. U naszego wschodniego sąsiada cały czas wrze. Nie ma wielkich manifestacji ani zamieszek. Jest za to codzienny terror służb i są pomysłowe akcje tysięcy walczących o wolność Białorusinów – pisze Mateusz Zieliński.

„Osocze zmniejsza ryzyko zgonu”. Wbrew niektórym doniesieniom, chorym na COVID-19 należy podawać osocze. To daje pacjentowi czas – mówi Katarzynie Pinkosz prof. Grażyna Rydzewska z CSK MSWiA w Warszawie.

„Autyzm bez tabu”. Szacuje się, że w Azji i Europie osoby „autystyczne” stanowią około 1 procent populacji. O problemie się mówi, ale wciąż za mało. Wiele osób nie było zdiagnozowanych, mimo ewidentnych objawów – pisze Karolina Smolarczyk-Szpin, psychiatra.

„Wszystko, czego nie chcieliście wiedzieć o Woody’m”. „Allen kontra Farrow” to czterogodzinny dokument oskarżający Woody’ego Allena o przestępstwa seksualne. Krytycy zwracają uwagę, jak wiele niewygodnych dla ich tezy faktów, autorzy po prostu pomijają. Tekst Krzysztofa Kwiatkowskiego.

„Sami o sobie”. Polski pisarz, francuski dziennikarz oraz aktor – trzech wybitnych w swoich dziedzinach facetów wydało ostatnio książki, które tak naprawdę są ich autobiografiami. Tekst Leszka Bugajskiego.