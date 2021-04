Wyjątkowy sposób na przestrzeganie liczby osób w kościele. Ksiądz postawił „krówkomat”

Pomysł księdza Janusza Badury, proboszcza parafii św. Herberta w Wodzisławiu Ślaskim jest genialny w swojej prostocie. Proboszcz przed świątynią postawił „krówkomat”, czyli po prostu miskę z krówkami.

Liczba przed każdą mszą świętą jest uzupełniana do maksymalnej liczby wiernych, jaka może być obecna na mszy zgodnie z obostrzeniami rządu. Każdy wchodzący do kościoła wierny może wziąć jedną krówkę. Jeśli miejsc już nie ma, to oznacza, że w kościele limit miejsc został wypełniony.

„ Dziękuję za zrozumienie i uszanowanie porządku, jaki obowiązuje w naszym kościele. Przepraszam szczególnie tych, którym brakło miejsca w kościele ” – napisał ks. Badura pod zdjęciem „krówkomatu”, które umieścił na Facebooku.

A skąd pomysł akurat na krówki? To proboszcz wyjaśnił w rozmowie z katowicką „Gazetą Wyborczą”.

„ Akurat dostałem mnóstwo krówek z Caritasu i nie za bardzo wiedziałem, jak je dystrybuować, więc naprawdę jestem zadowolony ” – przyznał kapłan. „ Poza tym część wiernych, którzy się nie mieszczą w środku, ma do dyspozycji jeszcze plac przed wejściem, które akurat jest oszklone, więc jest dobry widok. Na zewnątrz mam też głośnik ” – dodał.

„Nasz ksiądz proboszcz ma rewelacyjne pomysły”

Pomysł docenili internauci, dla których to połączenie sprytnego systemu do liczenia wiernych z osłodzeniem życia w trudnym czasie pandemii.

„ Świetny pomysł i od razu uśmiech na twarzy się pojawia, pomimo ciężkiej sytuacji ” – pisze jedna z komentujących. „ Księżę Proboszczu gratulacje i szacunek za oryginalność i koncepcję. Wzór godny naśladowania ” – dodaje inna.

Pomysły chwalą też parafianie. „ Nasz ksiądz proboszcz ma rewelacyjne pomysły. Jak zawsze ” – pisze jedna z parafianek. „ Naprawdę rewelacyjny pomysł, mądry i zabawny na ten ciężki czas ” – dodaje inny parafianin.

