Szpitale w woj. mazowieckim mają ograniczyć korzystanie z tlenu. „Tylko tak unikniemy tragedii”

Mazowiecki Urząd Wojewódzki rekomenduje szpitalom, by ograniczały „konsumpcję tlenu medycznego”, podawanego pacjentom z COVID-19. „W najbliższych dniach możemy mieć do czynienia z sytuacją, że cysterna nie dojedzie do szpitala, zatem pozostanie on bez tlenu” - pada w piśmie upublicznionym przez TOK FM.

Dziennikarz TOK FM Michał Janczura ujawnił 2 kwietnia treść pisma, które wysłano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, którym zawiaduje wojewoda Konstanty Radziwiłł, były minister zdrowia. Chodzi konkretnie o Wydział Zdrowia MUW, które zaalarmowało lekarzy w sprawie dostaw tlenu. Jak poinformowano, firma dostarczająca tlen „przekroczyła granicę, która oznacza ogromne niebezpieczeństwo braku tlenu ciekłego w szpitalach”. Firma wskazuje, że są nadal szpitale, które pomimo wielu apeli zarówno ze strony firmy, jak i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego skierowanych do Państwa, a proszących o ograniczenie stosowania wysokich przepływów i rozsądne gospodarowanie tlenem medycznym nadal stosowane są takie praktyki – napisał dyrektor Wydziału Zdrowia Tomasz Sławatyniec. twitter Zabraknie tlenu w szpitalach na Mazowszu? „Możemy mieć do czynienia z sytuacją”... Jak można przeczytać, firma „nadała priorytety dostaw do szpitali” i aby zapewnić dostawy tlenu medycznego, ograniczyła lub nawet wstrzymała dostarczanie go. W najbliższych dniach możemy mieć do czynienia z sytuacją, że cysterna nie dojedzie do szpitala, zatem pozostanie on bez tlenu. W związku z powyższym dołączamy do apelu firmy i prosimy o ograniczanie konsumpcji tlenu medycznego, kontrolę przepływów tlenu dla każdego pacjenta, tak, by otrzymywał on taką ilość, jakiej w rzeczywistości wymaga jego stan. Tylko takie działanie pozwoli nam uniknąć tragedii – czytamy. Tlen medyczny jest niezwykle ważny podczas hospitalizacji osób zakażonych koronawirusem: jednym ze skutków COVID-19 jest uszkodzenie płuc, które powoduje, że spada saturacja pacjenta (nasycenie krwi tlenem), a w efekcie – chory się dusi. Tylko podając tlen można mu pomóc. Dwa dni przed tą informacją z Mazowsza, przez brak tlenu w szpitalu tymczasowym w Poznaniu trzeba było przewozić pacjentów. O sprawie zawiadomiono prokuraturę, a dyscyplinarnie zwolniono dwie osoby. Czytaj też:

