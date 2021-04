„Fakt”: Arcybiskup Hoser trafił do szpitala. Jest zakażony koronawirusem

Z ustaleń „Faktu” wynika, że arcybiskup Henryk Hoser trafił do warszawskiego Szpitala Wolskiego. Informację potwierdzili przedstawiciele diecezji warszawsko-praskiej. – Potwierdzamy, że arcybiskup jest hospitalizowany. Na ten moment nie udzielamy informacji o stanie zdrowia duchownego – przekazali. Według nieoficjalnych doniesień Faktu arcybiskup trafił na oddział covidowy w związku z zakażeniem koronawirusem. Jego stan ma być określany przez lekarzy jako stabilny.

Arcybiskup Henryk Hoser - sylwetka

Przypomnijmy, że w latach 1960 -1966 abp Hoser odbył studia na Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1966 do 1968 pracował na akademii w Zakładzie Anatomii Prawidłowej na stanowisku asystenta, zaś w następnym roku jako lekarz prowadzący oddziału internistycznego w szpitalu rejonowym w Ziębicach. We Francji odbył kurs medycyny tropikalnej. W 1978 założył w Kigali Centrum Zdrowia Gikondo, a także Rwandyjską Akcję Rodzinną mającą na celu upowszechnianie naturalnych metod planowania rodziny. Zarzuca się mu, że w tym czasie był „częścią establishmentu” reżimu Rwandy.

W latach 1996–2003 po powrocie z Afryki był przełożonym Regii Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego we Francji oraz członkiem Rady Misyjnej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych we Francji. Papież Jan Paweł II mianował go w 2005 roku arcybiskupem tytularnym Tepelty i jednocześnie sekretarzem pomocniczym Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów oraz przewodniczącym Papieskich Dzieł Misyjnych.

Trzy lata później papież Benedykt XVI mianował go biskupem diecezjalnym diecezji warszawsko-praskiej. W 2018 roku został mianowany przez papieża Franciszka wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym dla parafii w Medziugorie.

