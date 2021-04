Tadeusz Cymański walczy z nowotworem. „Nie chcę umierać, bardzo boję się cierpienia”

Tadeusz Cymański opowiedział w rozmowie z Rzeczpospolitą o swojej walce z chorobą. Polityk Prawa i Sprawiedliwości jeszcze jakiś czas temu mówił o o sobie jako okazie zdrowia. - Zrobiłem badania profilaktyczne i mam takie rozpoznanie nieciekawe, z tych najgorszych rodzajów. Szczęście w nieszczęściu, że nie jest to schorzenie bardzo złośliwe, ale jedynie trochę złośliwe - wyjaśnił. Lekarze wykryli u posła mięsaka.

Cymański o chorobie: Nie będę udawał chojraka

Tadeusz Cymański dodał, że diagnoza była dla niego ogromnym szokiem. - Mam 66 lat i całe życie byłem zdrowy, a tu nagle coś takiego. Pandemia koronawirusa otworzyła oczy wielu ludziom, nie tylko mnie. Inaczej się teraz mówi o życiu, cierpieniu i śmierci, inaczej się te sprawy odczuwa. Przyjąłem to z pewnym spokojem, ale i niepokojem, nie będę udawał chojraka - mówił dziennikarzom.

Polityk, który obecnie oczekuje na termin operacji wyznał, że obawia się cierpienia. - Nie jestem przygotowany, nie jestem spakowany. Nie chcę umierać. Bardzo boję się cierpienia - stwierdził.

Mięsak to nowotwór, który wywodzi się z tkanki łącznej np. z nerwów, mięśni, stawów. Może powstawać w dowolnej części ciała. Nie jest to najbardziej agresywny nowotwór, jednak często powoduje przerzuty. - Nowotwór nowotworowi nierówny. Mój rak nie jest najgorszy. Po sześćdziesiątce zwłaszcza warto przynajmniej raz na rok sobie zrobić to USG jamy brzusznej, nawet kosztem czasu i nadwyrężenie budżetu. Profilaktyka pozwala wykryć chorobę, zanim pojawią się wyraźne objawy - tłumaczył Tadeusz Cymański.

