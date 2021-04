25 marca prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski poinformował, że został po raz kolejny ojcem, a w szpitalu MSWiA w Warszawie urodziła się jego córka Anna Klara Teodora. Kilka dni później mógł przyjechać do szpitala do żony Joanny i po raz pierwszy zobaczyć córkę. Później para rozmawiała z „Super Expressem” i podzieliła się z reporterami wieściami z życia prywatnego.

Jacek Kurski: To jest słodki ciężar. Będę wstawał w nocy do naszej córeczki

Joanna Kurska opowiadała, że córka jest „cudowna i spokojna”, a mąż, Jacek wstaje do dziecka w nocy. – To jest słodki ciężar. I będę wstawał w nocy do naszej córeczki (...). Będę wykonywał wszystkie czynności automatycznie i z polecenia mojej małżonki, jeśli chodzi o zajmowanie się naszą córeczką – mówił „SE” Jacek Kurski, który wtórował zachwytom żony nad córką.

Kurski zastanawiał się też, jak powinni spać z żoną, by nie rozdzielało ich dziecko, choć chcą, by córka była z nimi w łóżku. – Na razie Ania będzie spała z nami w łóżku (...). Jednocześnie kombinujemy, jak dziecko położyć spać bezpiecznie, ale żeby nas nie rozdzielało. Chyba trzeba będzie jakieś barierki postawić – mówił.