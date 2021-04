Abp Jędraszewski poprowadził Drogę Krzyżową. Porównał aborcję z ukrzyżowaniem Jezusa

Arcybiskup Marek Jędraszewski poprowadził w tym roku Drogę Krzyżową w Kalwarii Zebrzydowskiej. Z powodu pandemii koronawirusa tradycyjne Misteria Męki Pańskiej zostały odwołane. Mimo tego, w pobliżu klasztoru o. Bernardynów pojawiło się wielu wiernych. Metropolita krakowski w swoich rozważaniach z okazji Wielkiego Piątku nawiązał do...aborcji.

– A gdy nastał ranek nowego dnia ludzkości, kiedy rządy prawa miały osiągnąć jeszcze wyższy niż dotąd poziom, wszystkie tak zwane autorytety i przywódcy ludu zawarli pakt przeciw nienarodzonemu dziecku. Chodziło o to, ażeby kobieta, w której łonie to dziecko już się poczęło i pełne ufności w jej opiekę miało przez dziewięć miesięcy wzrastać aż do dnia swych narodzin, mogła w dowolnej chwili tej opieki odmówić, a dziecko kazać zabić. Sprawę wnieśli przed sąd Namiestnika, który miał moc stanowienia prawa – mówił abp Marek Jędraszewski podczas Drogi Krzyżowej.

Jędraszewski: Tłum wołał „Aborcja na życzenie!”

– W tym samym czasie podburzony przez wszechwładne media tłum na ulicach wszystkich większych i mniejszych miast świata wołał: „Aborcja na życzenie! Aborcja na życzenie!”. „Jaką skargę wnosicie przeciwko temu dziecku? – zapytał Namiestnik. „Gdyby nie domagało się opieki ze strony kobiety i innych ludzi, która to opieka ogranicza ich prawo do beztroskiego rozkoszowania się dobrami tego świata, nie wydalibyśmy go tobie” – odpowiedziały zgodnie autorytety i przywódcy ludu – kontynuował.

Metropolita krakowski porównał także zwolenników złagodzenia prawa aborcyjnego do tych, którzy domagali się ukrzyżowania Chrystusa. – Stwierdziliśmy, że samym swoim zaistnieniem podburza nasz naród, odwodzi od płacenia podatków na inne, bardziej ważne dla życia naszego społeczeństwa cele, a ponadto podaje siebie za człowieka. A przecież to jest co najwyżej zlepek komórek, zarodek, zygota, płód, a nie człowiek – wyjaśnił. „Nie zabijaj!”. Kochaj! Broń! Strzeż! Pomagaj! – bo w ten sposób bronisz i strzeżesz również swojego człowieczeństwa – zakończył abp Jędraszewski.

Czytaj też:

Akcja aktywistów w warszawskim kościele. Race i baner „Ordo Iuris wy*****alaj”