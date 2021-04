Podlasie. Grób Pański ze zdjęciami Lempart i Margot. „To patokatolicyzm”

Zaskakujący Grób Pański pojawił się w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach pod Białymstokiem. Księża umieścili na szczycie instalacji figurę Jezusa Chrystusa, którego otaczają żółte tulipany. Poniżej ustawiono liczne skrzynki po piwie i butelki po alkoholu, a także opakowania po szczepionkach i kombinezon ochronny używany przez lekarzy i pielęgniarki na oddziałach covidowych. Obok ustawiono okładkę tygodnika „Do Rzeczy” (z zasłoniętym logiem), na której widnieje aktywista LGBT Bart Staszewski, Margot oraz liderka Strajku Kobiet Marta Lempart. Na samym dole instalacji umieszczono hasło Jak zabijam Jezusa.

twitter

Staszewski: Sam uważam swoją działalność za propolską i chrześcijańską

Oburzenia Grobem Pańskim nie kryje Bart Staszewski. – Mam dość duży dystans do siebie, bo różne dziwne rzeczy na mój temat powstają. Ale ta kompozycja mnie zaskoczyła: Jezus, butelki po piwie, Maryja z tęczą LGBT i jeszcze kombinezon antycovidowy. To nie ma nic wspólnego z katolicyzmem, nazywam to patokatolicyzmem – stwierdził. Według aktywisty Kościół ma obecnie poważniejsze problemy, jak pedofilia czy kary nałożone na arcybiskupa Głódzia. – Niestety, nie wyciąga z tego żadnej lekcji. Znam osoby wierzące, które nie identyfikują się z takim przekazem. Sam uważam swoją działalność za propolską i chrześcijańską, bo propaguję szacunek dla drugiego człowieka – wyjaśnił.

twitter

Do kierownictwa diecezji łomżyńskiej oraz do parafii w Łapach Bart Staszewski skierował pismo z prośbą o usunięcie jego twarzy z Grobu Pańskiego.

Czytaj też:

Dane 530 mln użytkowników Facebooka trafiły do sieci. Prawie 2,7 mln z Polski