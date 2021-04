Tegoroczna Wielkanoc jest zupełnie inna. Zobacz najlepsze MEMY!

Wielkanoc 2021 jest zupełnie inna niż ta, którą znamy z przeszłości. Podobnie jak w ubiegłym roku rząd apelował o pozostanie w domach i unikanie wielkich spotkań rodzinnych. – Jesteśmy dziś w najtrudniejszym momencie walki z koronawirusem. Dlatego chciałbym zwrócić się do państwa zwrócić z apelem. Pozostańmy w te święta w domu, w gronie najbliższej rodziny. Wśród tych, z którymi mieszkamy na co dzień. Wiem, jakie to trudne, wiem, że jesteśmy tą sytuacją zmęczeni. Ale zróbmy to dla naszej rodziny i dla siebie. Przekonaliśmy się, że koronawirus może dotknąć każdego, bez względu na wiek i stan zdrowia - mówił Mateusz Morawiecki.

Jakie obostrzenia na Wielkanoc?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi obostrzeniami w domu może spotkać się nie więcej niż 5 osób, z wyłączeniem domowników. A więc można zaprosić do domu maksymalnie 5 innych osób. Do tego limitu nie włączają się osoby zaszczepione.

Nadal otwarte są kościoły. Od 27 marca obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi w świątyniach może przebywać jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. Oprócz tego należy zachować 1,5 m odległości od innych osób oraz mieć załosnięte nos oraz usta. Warto pamiętać, że wiele parafii udostępnia w internecie transmisje na żywo z mszy świętych. Nabożeństwa są także pokazywne w telewizji.

