Co z tzw. Piątką dla zwierząt? Kaczyński: Nie brońmy interesów niewielkich grup

Na portalu społecznościowym Albicla odbyło się wirtualne spotkanie Klubów „Gazety Polskie”j, którego gościem był Jarosław Kaczyński. W niedzielę 4 kwietnia rozmowę wyemitowała Telewizja Republika. W wywiadzie poruszono m.in. kwestię tzw. Piątki dla zwierząt.

Kaczyński: Stosunek do zwierząt to element kultury

Wicepremier przypomniał, że ubój rytualny, który jest w centrum tej sprawy, został zakazany. Dodał, że z tą kwestią zetknął się tylko raz w 2015 roku podczas kampanii wyborczej. – Tutaj mamy do czynienia z działaniem pewnego lobby i bardzo skuteczną kampanią, która prowadzi do tego, że wielu, w szczególności rolników, uważa, że zakazy, które miały być wprowadzone, będą np. skutkowały tym, że nie będzie można sobie zrobić rosołu z własnej kury. To oczywiście to jest całkowita nieprawda – tłumaczył prezes PiS.

Jarosław Kaczyński przypomniał, że w niedługim czasie będziemy mieli różnego rodzaju dyrektywy europejskie, które i tak postawią problem w ten sposób, że albo się dostaje dopłaty, ale trzeba tych reguł przestrzegać, albo się nie dostaje dopłat. – Nie brońmy interesów pewnych niewielkich grup, naprawdę niewielkich i nie blokujmy naprawdę bardzo potrzebnego procesu awansu kulturowego naszego narodu – stwierdził prezes PiS dodając, że stosunek do zwierząt to element kultury, a czym ona wyższa, tym ten stosunek jest bardziej humanitarny i lepszy.

Piątka dla zwierząt - o co chodzi?

18 września 2020 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, czyli tzw. Piątkę dla zwierząt zaproponowaną przez PiS. Senat wprowadził do niej szereg poprawek, w tym wykreślającą ograniczenia dotyczące uboju rytualnego drobiu, a także przewidującą, że hodowla zwierząt na futra może być prowadzona do 1 lipca 2023 roku, a ubój rytualny do 31 grudnia 2025 roku. Sejm nie rozpatrzył dotąd poprawek Senatu.

