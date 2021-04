Biskup Mering składa życzenia wiernym. Było o Jezusie, „chorej ideologii” i „dotknięciu mocy zła”

Spore kontrowersje wywołał w Wielki Piątek abp Marek Jędraszewski, który podczas Drogi Krzyżowej porównał zwolenników złagodzenia prawa aborcyjnego do tych, którzy domagali się ukrzyżowania Chrystusa. Wygląda na to, że nie będzie to jedyny głos polskiego Kościoła, który odbije się szerokim echem.

Na stronach diecezji włocławskiej zamieszczono bowiem życzenia wielkanocne biskupa Wiesława Meringa, które odczytywano w Niedzielę Wielkanocną w kościołach diecezji.

Bp Mering: Opustoszały świątynie, kłamstwa i bluźnierstwa, chora ideologia

Biskup Wiesław Mering zaledwie jedno, pierwsze zdanie, poświęca Wielkanocy, a potem przechodzi do wyliczeń całego zła, które ma dotykać Kościół. Przytaczamy pierwsze zdania życzeń biskupa:

W niełatwych czasach przeżywamy Święta Zmartwychwstania Pana Jezusa. Opustoszały nasze świątynie, spotykamy się z atakami na nasze świętości, życie społeczne zostało wypełnione wulgarnością. Boga usiłują wyprowadzić z życia osobistego, rodzinnego i narodowego. Kłamstwa i bluźnierstwa, chora ideologia, wyznawana przez agresywną mniejszość, rości sobie pretensje do zawładnięcia kulturą i poglądami większości! Przygnębia nas ta sytuacja. Pytamy trwożnie: dokąd idziesz świecie, Europo, Polsko?! Dotknięci mocami zła uwierzyliśmy, że nic nie możemy zrobić, że dobro i prawda przegrały.

Dopiero po takim wstępie bp Mering wspomina o Chrystusie, który nie został „pokonany przez Złego”.

„Nie wierzcie rozmaitym prorokom usiłującym rozmyć naszą chrześcijańską tożsamość. Z Jezusem przezwyciężymy wszystkie lęki, każde zło! Życzę Wam, Drodzy Diecezjanie, byście przytuleni do Zmartwychwstałego mężnie trwali przy dobru i odważnie przeciwstawiali się złu!” – apeluje bp Mering.